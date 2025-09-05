版本號：可於主標題畫面左下角確認
調整
- 劇本：劇情演出音樂 (江陵大戰王二壯)
- 劇本：武林大會客棧南溪給包裹的條件 (葉雲舟需同行)
- 劇本：青城回程遭遇山賊戰役後的文本
修正
- 劇本：東西武林丐幫丟完大便後演出發生黑畫面的錯誤
- 劇本：決戰前下山探往葉雲舟的條件判斷
- 劇本：達成結局 53 沒有回到標題畫面的錯誤
- 劇本：對話錯誤修正 (飛俠歸來後，煉丹房的葉雲裳)
- 劇本：東西武林盟南溪立繪卡死的錯誤
- 劇本：武林大會解無塵立繪卡死的錯誤
- 劇本：武林大會小梅亂入的錯誤
- 劇本：武林大會單挑上官隼傳奇文本的錯誤(心上人=上官螢)
- 劇本：青城養成散步遭遇青城弟子，決鬥後選擇不追究的數值修正(道德+)
- 劇本：武林大會上官螢邀約喝酒的條件判斷
- 劇本：武林大會回程，客棧店小二立繪修正
- 劇本：武林大會，主角跟唐門弟子對話修正
- 劇本：錯別字修正
- 劇本：韓文文本修正
- 劇本：簡體文本修正
- 養成：掌門人好感度加成判斷(掌門健在)
- 養成：掌門人好感觸發條件 (掌門健在)
- 立繪：鄒博差分立繪
- 立繪：路人俠立繪修復
- 標題：更新玩家社群的連結(永久)
- 秘笈：修練清峰三十六路無法獲得道學的錯誤
- 煉丹：萬靈油滿級後點數會自動歸零
- 講經堂：汗清書文字顯示不全
