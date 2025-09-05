 Skip to content
5 September 2025 Build 19868466
Update notes via Steam Community
1.0.5000.6

版本號：可於主標題畫面左下角確認


調整


  1. 劇本：劇情演出音樂 (江陵大戰王二壯)
  2. 劇本：武林大會客棧南溪給包裹的條件 (葉雲舟需同行)
  3. 劇本：青城回程遭遇山賊戰役後的文本



修正


  1. 劇本：東西武林丐幫丟完大便後演出發生黑畫面的錯誤
  2. 劇本：決戰前下山探往葉雲舟的條件判斷
  3. 劇本：達成結局 53 沒有回到標題畫面的錯誤
  4. 劇本：對話錯誤修正 (飛俠歸來後，煉丹房的葉雲裳)
  5. 劇本：東西武林盟南溪立繪卡死的錯誤
  6. 劇本：武林大會解無塵立繪卡死的錯誤
  7. 劇本：武林大會小梅亂入的錯誤
  8. 劇本：武林大會單挑上官隼傳奇文本的錯誤(心上人=上官螢)
  9. 劇本：青城養成散步遭遇青城弟子，決鬥後選擇不追究的數值修正(道德+)
  10. 劇本：武林大會上官螢邀約喝酒的條件判斷
  11. 劇本：武林大會回程，客棧店小二立繪修正
  12. 劇本：武林大會，主角跟唐門弟子對話修正
  13. 劇本：錯別字修正
  14. 劇本：韓文文本修正
  15. 劇本：簡體文本修正
  16. 養成：掌門人好感度加成判斷(掌門健在)
  17. 養成：掌門人好感觸發條件 (掌門健在)
  18. 立繪：鄒博差分立繪
  19. 立繪：路人俠立繪修復
  20. 標題：更新玩家社群的連結(永久)
  21. 秘笈：修練清峰三十六路無法獲得道學的錯誤
  22. 煉丹：萬靈油滿級後點數會自動歸零
  23. 講經堂：汗清書文字顯示不全

