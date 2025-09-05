更新到正式版

版本 1.1.5

本次更新正式版和测试版同步更新,测试版玩家不需更换版本

1、新增系统-点卡系统（御灵师100级开启）

可在点卡系统中用游戏币购买点卡，每半小时刷新一次，电脑NPC会寄售点卡，玩家购买点卡后，电脑NPC的成长速度会提高。

每张游戏点卡可转化为150元宝。

玩家也可以将多余的点卡寄售

点卡价格现在为固定200W每张，没取消了模拟点卡上涨的设定。

2、新增系统-阵营争斗（御灵师100级开启）

御灵师100级时活动开启，电脑将人机NPC随机分为两个阵营，玩家可选择任一阵营加入。

阵营玩家越多胜率越高，但奖励较少\

3、玩家可抢占不同资源点获得积分

每次开启持续10小时，活动时间结束，阵营积分按1:1比例转化为元宝，分配给玩家。

游戏内容较为复杂，具体详情可在游戏中点击-【阵营】查看游戏指引。

3、新增系统-VIP系统

VIP系统需要花费元宝升级VIP等级，VIP等级越高。VIP系统的增益越多。

4、地图新增-关卡层数影响掉落率

现在地图在通关一万层之后，每通关1万层，战斗时会有1%概率时该层敌人道具掉落数量+1

最大为100万关时达成，会有100%概率时道具数量+1。

阵法重做：

5、天覆阵：

+15%攻击力

战斗时，攻击力最高的角色将获得天覆阵等级×1%的攻击力加成。

6、地截阵

反伤+15%

敌方角色反伤-8%，我方英灵反伤伤害提高30%

7、凤扬阵

闪避+20%

攻击被英灵闪避时,我方英灵命中翻倍，持续2回合。

8、云垂阵

连击+10%，反击+10%

我方英灵连击时,每有1%连击率+10%连击伤害，反击时每1%反击率+10%反击伤害

9、龙飞阵

+20%抗暴

我方英灵被敌人攻击时,若此攻击未暴击，则此攻击伤害降低40%。

10、虎翼阵

+20%暴击

若目标为生命值最低的敌人且此攻击暴击，每1%暴击率提高10%的额外伤害。

11、法相阵

生命值+20%

战斗时,我方生命值最高的英灵将获得法相阵等级×1%的基础最大生命值，持续整场战斗

12、鸟翔阵

效果不变,基础速度从5提高到15,略微强化前期鸟阵10%伤害。

13、凤舞阵

+50%幸运，我方英灵对敌人造成伤害时有25%概率使敌人掉落1件道具。

数据调整重做：

14、重做了道具掉落，现在每个地图都会掉落抽奖卷了，玩家不会纠结于一定要在寒潭和桃园刷抽奖卷了。

15、提高了全部地图基础道具的掉落数量，现在经验怪、首领怪、掉落的道具数量更多了。

16、矿洞地图首领增加了炼器宝典的掉落

17、大幅提高遗迹地图额和通天塔地图的自选碎片掉落数量，同时自选碎片价格从50调整到100，以提高【遗迹】地图和【通天塔】地图自选碎片掉落的含金量。

18、大幅提高通天塔地图掉落的钱币数量

19、挑战令，悬赏令、世界令现在可以使用转化为10/20/30金币。

19、桃园现在会掉落神速符了

21、春秋蝉重做

22、世界Boss排行榜修改为元宝奖励

其他：

23、修复点卡按钮会有红点提示的bug

24、修复人机伤害为负的bug

25、修复玩家竞技界面黑色底板会模糊的bug

26、修复VIP效果概率+1道具数量没有正确触发的bug

27、修复阵营活动中电脑角色，在灵力小于33%时，即便不在大本营，也不会行动的bug。

28、修复阵营活动中电脑角色打完据点，血量不满时，会直接回到大本营的bug。

29、修复阵营活动中，西方阵营的玩家行动速度一定比东方阵营快的bug

30、修复阵营活动结束时，阵营积分不会清空，下次阵营活动分元宝会更多的bug

31、修复当电脑玩家对世界Boss造成的伤害超过992京时，会使世界Boss回血的bug

32、修复设置面板中自动存档文字有歧义的问题，改为进行存档而非自动存档

33、修复玩家使用新版凤舞阵打Boss时，可能会卡死的bug。

34、修复新版本，Boss可能残血打不死的问题

35、紫项羽增加每回合+15怒气效果

36、修复世界Boss可能残血打不死的问题

37、世界Boss排行榜掉落改为元宝

38、竞技掉落改为元宝，第一名掉落648的元宝奖励，其他依次减少

39、电脑NPC强度解锁上限，

解锁电脑NPC玩家的特殊属性百分比数值上限从50%调整为500%

现在电脑玩家在强化英灵，英灵升阶时，也会正常提高其百分比属性，但限制为最大500%。

现在玩家前中期可能打不过电脑了。

解锁电脑玩家速度成长，现在电脑玩家的英灵升阶时会正常加速度，每一阶+1速度，不会限制为最大100速度了。

关于解锁NPC上限：

其实作者并不想解锁NPC成长，怕玩家打不过电脑NPC

所以原来的设定是电脑NPC提升英灵灵阶只会提升基础属性，特殊属性上限定为了50%。

然而玩家纷纷吐槽竞技场太弱了，没有阵容搭配感，故将电脑上限解锁为500%最大特殊属性

这样玩家前中期可以感受阵容搭配和强度，后期也必定能在竞技场中打赢电脑。

40、修复一键提升灵阶会额外提升灵阶的bug

此bug为：

如玩家英灵一万阶，提升需要碎片为100个，此时玩家有1000个碎片，点击一键提升时，会提升英灵10阶（按每阶100碎片计算）。

实际应该是:英灵提升到10005阶，需要碎片150个。实际应该只有8阶才对。

此bug导致在积攒大批量英灵碎片后，提升灵阶效果过于巨大。

41、电脑NPC新增氪金度设定

氪金度高的电脑NPC，成长更快，在活动中氪金的概率更大。

42、现在玩家工具箱可以拖动到任意位置了。移除了玩家工具箱中【修复圣兽数据】的功能

43、现在进入阵法界面时，会默认选择最高等级的阵法

44、现在在批量使用后悔药时,若关卡不足一万，不会固定消耗100个，而会消耗对应后悔药数量

如5000关时，原批量使用会消耗100个后悔药，现只会消耗50个

45、现在在强化时，按住Leftctrl+点击，可以单独批量强化一个装备

46、修复制作界面刷新为了降低消耗，刷新频率偏低，看起来有点卡顿的问题。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。