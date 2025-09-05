【✨ 新增内容】

· 军阵系统：通关番外篇后开启，全新武将培养维度。

· 试炼塔玩法：快速练级；扫荡得指定武将碎片；第一章起掉落拜访礼物（提升武将好感度）。

· 游戏帮助系统：聊天室内新增帮助入口，快速查询游戏指南。

· 月充活动：每月固定时间开启，每月累计金额领取稀有奖励。

· 批量扫荡特权：月累充活动解锁无经验批量扫荡功能，高效获取资源。

【⚡ 优化调整】

· 视角操作升级：手机版-两指触摸旋转视角；电脑版-鼠标右键旋转视角。

· 演武台奖励升级：胜利后50%概率掉落随机拜访礼物。

· 将魂分解：绿/蓝/紫将魂可分解为技元（转化比例为碎片的1/3）。

· 练度展示：头像增加觉醒期标记，直观展示培养进度。

· 觅才提示优化：未拥有武将增加 【新】标记，便于识别。

· 战斗体验升级：新增战斗中人物音效，沉浸感提升。

· 专属武器制造：界面增加武将名字展示，清晰定位武将。

· 装备培养便捷：长按投放材料速度大幅加快。

· 操作防误触：战斗中武将身上增加待机按钮，避免误操作。

· 美术表现升级：优化部分武将形象，展示更精细。

【🛠️ 问题修复】

· 修复战斗后偶发界面卡死问题。