 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong Hollow Knight Deadlock HELLDIVERS™ 2 Path of Exile 2 Cronos: The New Dawn
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
5 September 2025 Build 19863429 Edited 5 September 2025 – 00:09:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
コミュニティにご報告頂いた不具合のうち原因が判明したもののいくつかを修正
・アーサー編11章にて、聖花騎士団が生存していてもミッションポイントが付与されないことがある不具合を修正
・レイア編11章にて、ユニットの増援が発生した際にフリーズしてしまうことがある不具合を修正
・終章後半にて、終章前半の会話イベントが残っておりミッションポイントが超過してしまうことがある不具合を修正
・総員離脱マップにてクリア条件を満たした際にゲームオーバーとなってしまうことがある不具合を一部修正
・総員離脱マップにて召喚されたユニットに対して救出を行った際に進行不能になることがある不具合を修正
↑上記は具体的な原因が調査中であるため、暫定的に召喚ユニットは救出できなくするという処置をとっております

Changed files in this update

Depot 3656401
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link