Alpha Net 8.5.3
1 Added log loading to the feedback page
2 Added the ability to open a log folder
3 Added automatic climbing for NPCs
4 Fixed shader errors for 15 weapons
5 Adjusted shader errors for special effects
6 Adjusted scanline effects
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update