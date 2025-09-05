 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong Hollow Knight Cronos: The New Dawn Deadlock HELLDIVERS™ 2 Path of Exile 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
5 September 2025 Build 19858656 Edited 5 September 2025 – 16:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Alpha Net 8.5.3

1 Added log loading to the feedback page

2 Added the ability to open a log folder

3 Added automatic climbing for NPCs

4 Fixed shader errors for 15 weapons

5 Adjusted shader errors for special effects

6 Adjusted scanline effects

Changed files in this update

Depot 2568621
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link