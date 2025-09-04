[color=#150DFF]N[/color][color=#202AFF]E[/color][color=#2B47FF]W[/color] [color=#4181FF]W[/color][color=#4C9EFF]E[/color][color=#57BBFF]A[/color][color=#62D8FF]P[/color][color=#6EF5FF]O[/color][color=#67E1FF]N[/color] [color=#5BB9FF]U[/color][color=#55A6FF]P[/color][color=#4F92FF]D[/color][color=#497EFF]A[/color][color=#436AFF]T[/color][color=#3D57FF]E[/color]▶ New weapon [color=#150DFF]M[/color][color=#1C20FF]4[/color] [color=#2B46FF]C[/color][color=#325AFF]U[/color][color=#3A6DFF]S[/color][color=#4180FF]T[/color][color=#4894FF]O[/color][color=#50A7FF]M[/color] [color=#5FCEFF]G[/color][color=#66E1FF]L[/color] [color=#69E7FF]C[/color][color=#65DAFF]O[/color][color=#61CDFF]R[/color][color=#5DC0FF]P[/color][color=#59B3FF]O[/color][color=#55A6FF]R[/color][color=#5198FF]A[/color][color=#4D8BFF]L[/color] [color=#4571FF]E[/color][color=#4164FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 4, 2025 after maintenance – September 11, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.
|[color=#150DFF]M[/color][color=#1A1AFF]4[/color][color=#2435FF]C[/color][color=#2943FF]U[/color][color=#2F51FF]S[/color][color=#345EFF]T[/color][color=#396CFF]O[/color][color=#3E7AFF]M[/color] [color=#4995FF]G[/color][color=#4EA3FF]L[/color] [color=#59BEFF]C[/color][color=#5ECCFF]O[/color][color=#63D9FF]R[/color][color=#68E7FF]P[/color][color=#6DF5FF]O[/color][color=#6BEBFF]R[/color][color=#68E2FF]A[/color][color=#65D9FF]L[/color] [color=#5FC6FF]E[/color][color=#5CBDFF]X[/color] [color=#56AAFF]R[/color][color=#54A1FF]a[/color][color=#5198FF]n[/color][color=#4E8EFF]d[/color][color=#4B85FF]o[/color][color=#487CFF]m[/color] [color=#4269FF]B[/color][color=#3F60FF]o[/color][color=#3D57FF]x[/color]
|[color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color]
|[color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color]
|[color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|[color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|M4 CUSTOM GL CORPORAL EX
|0.0990%
|-
|-
|2.0040%
|KRISS VECTOR CLUB PARTY
|-
|1.0100%
|1.2000%
|-
|AK74M ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M GL ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 GL TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK47 DotSite JERA
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|GROZA ARCADE
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR MAD
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 GL BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|TAR-21 FLAME
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|DSR-1 STREET POP
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M107A1 RED METAL
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK47 DotSite ANUBIS
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2170%
|SS2V5 FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
|SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one M4 CUSTOM GL CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#150DFF]M[/color][color=#1C20FF]4[/color] [color=#2B46FF]C[/color][color=#325AFF]U[/color][color=#3A6DFF]S[/color][color=#4180FF]T[/color][color=#4894FF]O[/color][color=#50A7FF]M[/color] [color=#5FCEFF]G[/color][color=#66E1FF]L[/color] [color=#69E7FF]C[/color][color=#65DAFF]O[/color][color=#61CDFF]R[/color][color=#5DC0FF]P[/color][color=#59B3FF]O[/color][color=#55A6FF]R[/color][color=#5198FF]A[/color][color=#4D8BFF]L[/color] [color=#4571FF]E[/color][color=#4164FF]X[/color]
▶ New weapon [color=#150DFF]B[/color][color=#1D22FF]O[/color][color=#2537FF]W[/color][color=#2D4CFF]I[/color][color=#3561FF]E[/color] [color=#458BFF]K[/color][color=#4DA0FF]N[/color][color=#55B5FF]I[/color][color=#5DCAFF]F[/color][color=#65DFFF]E[/color] [color=#69E6FF]C[/color][color=#65D8FF]O[/color][color=#60C9FF]R[/color][color=#5CBBFF]P[/color][color=#57ADFF]O[/color][color=#539EFF]R[/color][color=#4E90FF]A[/color][color=#4A82FF]L[/color] [color=#4165FF]E[/color][color=#3D56FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 11, 2025 – September 18, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.
|[color=#150DFF]B[/color][color=#1A1AFF]O[/color][color=#1F28FF]W[/color][color=#2435FF]I[/color][color=#2943FF]E[/color] [color=#345EFF]K[/color][color=#396CFF]N[/color][color=#3E7AFF]I[/color][color=#4487FF]F[/color][color=#4995FF]E[/color] [color=#53B0FF]C[/color][color=#59BEFF]O[/color][color=#5ECCFF]R[/color][color=#63D9FF]P[/color][color=#68E7FF]O[/color][color=#6DF5FF]R[/color][color=#6BEBFF]A[/color][color=#68E2FF]L[/color] [color=#62CFFF]E[/color][color=#5FC6FF]X[/color] [color=#59B3FF]R[/color][color=#56AAFF]a[/color][color=#54A1FF]n[/color][color=#5198FF]d[/color][color=#4E8EFF]o[/color][color=#4B85FF]m[/color] [color=#4572FF]B[/color][color=#4269FF]o[/color][color=#3F60FF]x[/color]
|[color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color]
|[color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color]
|[color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|[color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|BOWIE KNIFE CORPORAL EX
|0.0990%
|-
|-
|2.0040%
|KRISS VECTOR CLUB PARTY
|-
|1.0100%
|1.2000%
|-
|AK74M ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M GL ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 GL TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK47 DotSite JERA
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|GROZA ARCADE
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR MAD
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 GL BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|TAR-21 FLAME
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|DSR-1 STREET POP
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M107A1 RED METAL
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK47 DotSite ANUBIS
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2170%
|SS2V5 FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
|SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one BOWIE KNIFE CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#150DFF]B[/color][color=#1D22FF]O[/color][color=#2537FF]W[/color][color=#2D4CFF]I[/color][color=#3561FF]E[/color] [color=#458BFF]K[/color][color=#4DA0FF]N[/color][color=#55B5FF]I[/color][color=#5DCAFF]F[/color][color=#65DFFF]E[/color] [color=#69E6FF]C[/color][color=#65D8FF]O[/color][color=#60C9FF]R[/color][color=#5CBBFF]P[/color][color=#57ADFF]O[/color][color=#539EFF]R[/color][color=#4E90FF]A[/color][color=#4A82FF]L[/color] [color=#4165FF]E[/color][color=#3D56FF]X[/color]
▶ New weapon [color=#150DFF]G[/color][color=#202AFF]R[/color][color=#2B47FF]O[/color][color=#3664FF]Z[/color][color=#4181FF]A[/color] [color=#57BBFF]C[/color][color=#62D8FF]O[/color][color=#6EF5FF]R[/color][color=#67E1FF]P[/color][color=#61CDFF]O[/color][color=#5BB9FF]R[/color][color=#55A6FF]A[/color][color=#4F92FF]L[/color] [color=#436AFF]E[/color][color=#3D57FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 18, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.
|[color=#150DFF]G[/color][color=#1B1DFF]R[/color][color=#212EFF]O[/color][color=#283EFF]Z[/color][color=#2E4FFF]A[/color] [color=#3B70FF]C[/color][color=#4181FF]O[/color][color=#4791FF]R[/color][color=#4EA2FF]P[/color][color=#54B2FF]O[/color][color=#5AC3FF]R[/color][color=#61D3FF]A[/color][color=#67E4FF]L[/color] [color=#6AE9FF]E[/color][color=#67DEFF]X[/color] [color=#60C7FF]R[/color][color=#5CBCFF]a[/color][color=#59B1FF]n[/color][color=#55A6FF]d[/color][color=#529AFF]o[/color][color=#4E8FFF]m[/color] [color=#4778FF]B[/color][color=#446DFF]o[/color][color=#4062FF]x[/color]
|[color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color]
|[color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color]
|[color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|[color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
|GROZA CORPORAL EX
|0.0990%
|-
|-
|2.0040%
|KRISS VECTOR CLUB PARTY
|-
|1.0100%
|1.2000%
|-
|AK74M ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M GL ENTIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK12 GL TOXIC
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK47 DotSite JERA
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|GROZA ARCADE
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR MAD
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M4A1 GL BONE FEAR PANG
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|TAR-21 FLAME
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|DSR-1 STREET POP
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|M107A1 RED METAL
|0.1000%
|1.0200%
|1.4000%
|2.0950%
|AK74M WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL WESTERN22
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK47 DotSite ANUBIS
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2000%
|AK74M GL Ghost Bride
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2170%
|SS2V5 FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
|SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW
|0.5900%
|1.1000%
|1.8600%
|2.2200%
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one GROZA CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
[color=#150DFF]G[/color][color=#202AFF]R[/color][color=#2B47FF]O[/color][color=#3664FF]Z[/color][color=#4181FF]A[/color] [color=#57BBFF]C[/color][color=#62D8FF]O[/color][color=#6EF5FF]R[/color][color=#67E1FF]P[/color][color=#61CDFF]O[/color][color=#5BB9FF]R[/color][color=#55A6FF]A[/color][color=#4F92FF]L[/color] [color=#436AFF]E[/color][color=#3D57FF]X[/color]
[color=#3341FF]N[/color][color=#3845FF]E[/color][color=#3D4AFF]W[/color] [color=#4853FF]C[/color][color=#4D57FF]H[/color][color=#525CFF]A[/color][color=#5760FF]R[/color][color=#5D65FF]A[/color][color=#6269FF]C[/color][color=#676EFF]T[/color][color=#6C73FF]E[/color][color=#7277FF]R[/color] [color=#7C80FF]U[/color][color=#8185FF]P[/color][color=#8789FF]D[/color][color=#8C8EFF]A[/color][color=#9192FF]T[/color][color=#9697FF]E[/color]▶ New character [color=#3341FF]C[/color][color=#3B48FF]a[/color][color=#4450FF]p[/color][color=#4D57FF]t[/color][color=#565FFF]a[/color][color=#5E66FF]i[/color][color=#676EFF]n[/color] [color=#797DFF]R[/color][color=#8185FF]o[/color][color=#8A8CFF]z[/color][color=#9394FF]u[/color] will be available for sale, the strong-willed Captain!
▶ Sales Period: September 4, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)
|[color=#3341FF]C[/color][color=#3744FF]a[/color][color=#3C48FF]p[/color][color=#404CFF]t[/color][color=#4550FF]a[/color][color=#4954FF]i[/color][color=#4E58FF]n[/color] [color=#5760FF]R[/color][color=#5C64FF]o[/color][color=#6068FF]z[/color][color=#656CFF]u[/color] [color=#6E74FF]R[/color][color=#7278FF]a[/color][color=#777CFF]n[/color][color=#7C80FF]d[/color][color=#8084FF]o[/color][color=#8588FF]m[/color] [color=#8E90FF]B[/color][color=#9294FF]o[/color][color=#9798FF]x[/color]
|[color=#3341FF]P[/color][color=#4450FF]e[/color][color=#565FFF]r[/color][color=#676EFF]i[/color][color=#797DFF]o[/color][color=#8A8CFF]d[/color]
|[color=#3341FF]Q[/color][color=#565FFF]t[/color][color=#797DFF]d[/color]
|[color=#3341FF]P[/color][color=#3C49FF]r[/color][color=#4651FF]o[/color][color=#4F59FF]b[/color][color=#5962FF]a[/color][color=#626AFF]b[/color][color=#6C72FF]i[/color][color=#757AFF]l[/color][color=#7F83FF]i[/color][color=#888BFF]t[/color][color=#9293FF]y[/color]
|(Diamond) Captain Rozu
|Permanent
|1
|0.12%
|(Platinum) Captain Rozu
|Permanent
|1
|0.20%
|(Gold) Captain Rozu
|Permanent
|1
|0.70%
|(Diamond) Captain Rozu
|15 days
|1
|0.73%
|(Platinum) Captain Rozu
|15 days
|1
|3.67%
|(Gold) Captain Rozu
|15 days
|1
|17.73%
|(Diamond) Captain Rozu
|7 days
|1
|12.07%
|(Platinum) Captain Rozu
|7 days
|1
|15.51%
|(Gold) Captain Rozu
|7 days
|1
|29.26%
|(Diamond) Captain Rozu
|3 days
|1
|6.27%
|(Platinum) Captain Rozu
|3 days
|1
|6.82%
|(Gold) Captain Rozu
|3 days
|1
|6.91%
ㆍYou can obtain one Captain Rozu Permanent Box with 100 purchases.
[color=#3341FF]C[/color][color=#3B48FF]a[/color][color=#4450FF]p[/color][color=#4D57FF]t[/color][color=#565FFF]a[/color][color=#5E66FF]i[/color][color=#676EFF]n[/color] [color=#797DFF]R[/color][color=#8185FF]o[/color][color=#8A8CFF]z[/color][color=#9394FF]u[/color]
[color=#FF9F40]BS COIN SHOP[/color]▶ Additional BS Coin-related items are now available!
▶ Period: September 4, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)
|[color=#FF9F40]Item Name[/color]
|[color=#FF9F40]Period[/color]
|[color=#FF9F40]BS Coin Price[/color]
|K5 COOL SUN
|Permanent
|125,000
|K5 COOL SUN
|3-Days
|15,000
|K5 COOL SUN
|7-Days
|25,000
|K5 COOL SUN
|15-Days
|60,000
|PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN
|Permanent
|100,000
|PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN
|3-Days
|12,000
|PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN
|7-Days
|20,000
|PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN
|15-Days
|48,000
|ACR GL 2020 SNOWFLAKE
|Permanent
|75,000
|ACR GL 2020 SNOWFLAKE
|3-Days
|9,000
|ACR GL 2020 SNOWFLAKE
|7-Days
|15,000
|ACR GL 2020 SNOWFLAKE
|15-Days
|36,000
|HNK416A5 GL NEON
|Permanent
|50,000
|HNK416A5 GL NEON
|3-Days
|6,000
|HNK416A5 GL NEON
|7-Days
|10,000
|HNK416A5 GL NEON
|15-Days
|24,000
[color=#FF9F40]KNOWN ISSUES[/color]▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this.
▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible.
▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop.
▶ DSR-1 Storm Horn has a minor art issue with the Rhino is not showing correctly, we are working on a fix for it to show correctly and will be applied on future maintenance.
▶ Captain Rozu's character model art shows no art render from afar, this will be fixed on a future maintenance.
Changed files in this update