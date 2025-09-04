 Skip to content
4 September 2025 Build 19855958 Edited 4 September 2025 – 13:09:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community


[color=#150DFF]N[/color][color=#202AFF]E[/color][color=#2B47FF]W[/color] [color=#4181FF]W[/color][color=#4C9EFF]E[/color][color=#57BBFF]A[/color][color=#62D8FF]P[/color][color=#6EF5FF]O[/color][color=#67E1FF]N[/color] [color=#5BB9FF]U[/color][color=#55A6FF]P[/color][color=#4F92FF]D[/color][color=#497EFF]A[/color][color=#436AFF]T[/color][color=#3D57FF]E[/color]

▶ New weapon [color=#150DFF]M[/color][color=#1C20FF]4[/color] [color=#2B46FF]C[/color][color=#325AFF]U[/color][color=#3A6DFF]S[/color][color=#4180FF]T[/color][color=#4894FF]O[/color][color=#50A7FF]M[/color] [color=#5FCEFF]G[/color][color=#66E1FF]L[/color] [color=#69E7FF]C[/color][color=#65DAFF]O[/color][color=#61CDFF]R[/color][color=#5DC0FF]P[/color][color=#59B3FF]O[/color][color=#55A6FF]R[/color][color=#5198FF]A[/color][color=#4D8BFF]L[/color] [color=#4571FF]E[/color][color=#4164FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 4, 2025 after maintenance – September 11, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.

[color=#150DFF]M[/color][color=#1A1AFF]4[/color][color=#2435FF]C[/color][color=#2943FF]U[/color][color=#2F51FF]S[/color][color=#345EFF]T[/color][color=#396CFF]O[/color][color=#3E7AFF]M[/color] [color=#4995FF]G[/color][color=#4EA3FF]L[/color] [color=#59BEFF]C[/color][color=#5ECCFF]O[/color][color=#63D9FF]R[/color][color=#68E7FF]P[/color][color=#6DF5FF]O[/color][color=#6BEBFF]R[/color][color=#68E2FF]A[/color][color=#65D9FF]L[/color] [color=#5FC6FF]E[/color][color=#5CBDFF]X[/color] [color=#56AAFF]R[/color][color=#54A1FF]a[/color][color=#5198FF]n[/color][color=#4E8EFF]d[/color][color=#4B85FF]o[/color][color=#487CFF]m[/color] [color=#4269FF]B[/color][color=#3F60FF]o[/color][color=#3D57FF]x[/color][color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color][color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color][color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color][color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
M4 CUSTOM GL CORPORAL EX0.0990%--2.0040%
 KRISS VECTOR CLUB PARTY-1.0100%1.2000%-
AK74M ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M GL ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 GL TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK47 DotSite JERA0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
GROZA ARCADE0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR MAD0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 GL BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
TAR-21 FLAME0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
DSR-1 STREET POP0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M107A1 RED METAL0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK47 DotSite ANUBIS0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2170%
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%

ㆍFor 50 purchases, you can obtain one M4 CUSTOM GL CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.

[color=#150DFF]M[/color][color=#1C20FF]4[/color] [color=#2B46FF]C[/color][color=#325AFF]U[/color][color=#3A6DFF]S[/color][color=#4180FF]T[/color][color=#4894FF]O[/color][color=#50A7FF]M[/color] [color=#5FCEFF]G[/color][color=#66E1FF]L[/color] [color=#69E7FF]C[/color][color=#65DAFF]O[/color][color=#61CDFF]R[/color][color=#5DC0FF]P[/color][color=#59B3FF]O[/color][color=#55A6FF]R[/color][color=#5198FF]A[/color][color=#4D8BFF]L[/color] [color=#4571FF]E[/color][color=#4164FF]X[/color]






▶ New weapon [color=#150DFF]B[/color][color=#1D22FF]O[/color][color=#2537FF]W[/color][color=#2D4CFF]I[/color][color=#3561FF]E[/color] [color=#458BFF]K[/color][color=#4DA0FF]N[/color][color=#55B5FF]I[/color][color=#5DCAFF]F[/color][color=#65DFFF]E[/color] [color=#69E6FF]C[/color][color=#65D8FF]O[/color][color=#60C9FF]R[/color][color=#5CBBFF]P[/color][color=#57ADFF]O[/color][color=#539EFF]R[/color][color=#4E90FF]A[/color][color=#4A82FF]L[/color] [color=#4165FF]E[/color][color=#3D56FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 11, 2025 – September 18, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.

[color=#150DFF]B[/color][color=#1A1AFF]O[/color][color=#1F28FF]W[/color][color=#2435FF]I[/color][color=#2943FF]E[/color] [color=#345EFF]K[/color][color=#396CFF]N[/color][color=#3E7AFF]I[/color][color=#4487FF]F[/color][color=#4995FF]E[/color] [color=#53B0FF]C[/color][color=#59BEFF]O[/color][color=#5ECCFF]R[/color][color=#63D9FF]P[/color][color=#68E7FF]O[/color][color=#6DF5FF]R[/color][color=#6BEBFF]A[/color][color=#68E2FF]L[/color] [color=#62CFFF]E[/color][color=#5FC6FF]X[/color] [color=#59B3FF]R[/color][color=#56AAFF]a[/color][color=#54A1FF]n[/color][color=#5198FF]d[/color][color=#4E8EFF]o[/color][color=#4B85FF]m[/color] [color=#4572FF]B[/color][color=#4269FF]o[/color][color=#3F60FF]x[/color][color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color][color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color][color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color][color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
BOWIE KNIFE CORPORAL EX0.0990%--2.0040%
 KRISS VECTOR CLUB PARTY-1.0100%1.2000%-
AK74M ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M GL ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 GL TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK47 DotSite JERA0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
GROZA ARCADE0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR MAD0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 GL BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
TAR-21 FLAME0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
DSR-1 STREET POP0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M107A1 RED METAL0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK47 DotSite ANUBIS0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2170%
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%

ㆍFor 50 purchases, you can obtain one BOWIE KNIFE CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.

[color=#150DFF]B[/color][color=#1D22FF]O[/color][color=#2537FF]W[/color][color=#2D4CFF]I[/color][color=#3561FF]E[/color] [color=#458BFF]K[/color][color=#4DA0FF]N[/color][color=#55B5FF]I[/color][color=#5DCAFF]F[/color][color=#65DFFF]E[/color] [color=#69E6FF]C[/color][color=#65D8FF]O[/color][color=#60C9FF]R[/color][color=#5CBBFF]P[/color][color=#57ADFF]O[/color][color=#539EFF]R[/color][color=#4E90FF]A[/color][color=#4A82FF]L[/color] [color=#4165FF]E[/color][color=#3D56FF]X[/color]






▶ New weapon [color=#150DFF]G[/color][color=#202AFF]R[/color][color=#2B47FF]O[/color][color=#3664FF]Z[/color][color=#4181FF]A[/color] [color=#57BBFF]C[/color][color=#62D8FF]O[/color][color=#6EF5FF]R[/color][color=#67E1FF]P[/color][color=#61CDFF]O[/color][color=#5BB9FF]R[/color][color=#55A6FF]A[/color][color=#4F92FF]L[/color] [color=#436AFF]E[/color][color=#3D57FF]X[/color] will be available for sale.
▶ Sales Period: September 18, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.

[color=#150DFF]G[/color][color=#1B1DFF]R[/color][color=#212EFF]O[/color][color=#283EFF]Z[/color][color=#2E4FFF]A[/color] [color=#3B70FF]C[/color][color=#4181FF]O[/color][color=#4791FF]R[/color][color=#4EA2FF]P[/color][color=#54B2FF]O[/color][color=#5AC3FF]R[/color][color=#61D3FF]A[/color][color=#67E4FF]L[/color] [color=#6AE9FF]E[/color][color=#67DEFF]X[/color] [color=#60C7FF]R[/color][color=#5CBCFF]a[/color][color=#59B1FF]n[/color][color=#55A6FF]d[/color][color=#529AFF]o[/color][color=#4E8FFF]m[/color] [color=#4778FF]B[/color][color=#446DFF]o[/color][color=#4062FF]x[/color][color=#150DFF]P[/color][color=#2333FF]e[/color][color=#325AFF]r[/color][color=#4181FF]m[/color][color=#50A7FF]a[/color][color=#5FCEFF]n[/color][color=#6DF4FF]e[/color][color=#65DAFF]n[/color][color=#5DC0FF]t[/color] [color=#4D8BFF]([/color][color=#4571FF]%[/color][color=#3C56FF])[/color][color=#150DFF]1[/color][color=#263BFF]5[/color] [color=#4A98FF]D[/color][color=#5CC6FF]a[/color][color=#6DF5FF]y[/color][color=#64D5FF]s[/color] [color=#5096FF]([/color][color=#4676FF]%[/color][color=#3D57FF])[/color][color=#150DFF]7[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color][color=#150DFF]3[/color] [color=#3869FF]D[/color][color=#4A98FF]a[/color][color=#5CC6FF]y[/color][color=#6DF5FF]s[/color] [color=#5AB5FF]([/color][color=#5096FF]%[/color][color=#4676FF])[/color]
GROZA CORPORAL EX0.0990%--2.0040%
 KRISS VECTOR CLUB PARTY-1.0100%1.2000%-
AK74M ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M GL ENTIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK12 GL TOXIC0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK47 DotSite JERA0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
GROZA ARCADE0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR MAD0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M4A1 GL BONE FEAR PANG0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
TAR-21 FLAME0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
DSR-1 STREET POP0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
M107A1 RED METAL0.1000%1.0200%1.4000%2.0950%
AK74M WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL WESTERN220.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK47 DotSite ANUBIS0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2000%
AK74M GL Ghost Bride0.5900%1.1000%1.8600%2.2170%
SS2V5 FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%
SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW0.5900%1.1000%1.8600%2.2200%

ㆍFor 50 purchases, you can obtain one GROZA CORPORAL EX Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.

[color=#150DFF]G[/color][color=#202AFF]R[/color][color=#2B47FF]O[/color][color=#3664FF]Z[/color][color=#4181FF]A[/color] [color=#57BBFF]C[/color][color=#62D8FF]O[/color][color=#6EF5FF]R[/color][color=#67E1FF]P[/color][color=#61CDFF]O[/color][color=#5BB9FF]R[/color][color=#55A6FF]A[/color][color=#4F92FF]L[/color] [color=#436AFF]E[/color][color=#3D57FF]X[/color]






[color=#3341FF]N[/color][color=#3845FF]E[/color][color=#3D4AFF]W[/color] [color=#4853FF]C[/color][color=#4D57FF]H[/color][color=#525CFF]A[/color][color=#5760FF]R[/color][color=#5D65FF]A[/color][color=#6269FF]C[/color][color=#676EFF]T[/color][color=#6C73FF]E[/color][color=#7277FF]R[/color] [color=#7C80FF]U[/color][color=#8185FF]P[/color][color=#8789FF]D[/color][color=#8C8EFF]A[/color][color=#9192FF]T[/color][color=#9697FF]E[/color]

▶ New character [color=#3341FF]C[/color][color=#3B48FF]a[/color][color=#4450FF]p[/color][color=#4D57FF]t[/color][color=#565FFF]a[/color][color=#5E66FF]i[/color][color=#676EFF]n[/color] [color=#797DFF]R[/color][color=#8185FF]o[/color][color=#8A8CFF]z[/color][color=#9394FF]u[/color] will be available for sale, the strong-willed Captain!
▶ Sales Period: September 4, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)

[color=#3341FF]C[/color][color=#3744FF]a[/color][color=#3C48FF]p[/color][color=#404CFF]t[/color][color=#4550FF]a[/color][color=#4954FF]i[/color][color=#4E58FF]n[/color] [color=#5760FF]R[/color][color=#5C64FF]o[/color][color=#6068FF]z[/color][color=#656CFF]u[/color] [color=#6E74FF]R[/color][color=#7278FF]a[/color][color=#777CFF]n[/color][color=#7C80FF]d[/color][color=#8084FF]o[/color][color=#8588FF]m[/color] [color=#8E90FF]B[/color][color=#9294FF]o[/color][color=#9798FF]x[/color][color=#3341FF]P[/color][color=#4450FF]e[/color][color=#565FFF]r[/color][color=#676EFF]i[/color][color=#797DFF]o[/color][color=#8A8CFF]d[/color][color=#3341FF]Q[/color][color=#565FFF]t[/color][color=#797DFF]d[/color][color=#3341FF]P[/color][color=#3C49FF]r[/color][color=#4651FF]o[/color][color=#4F59FF]b[/color][color=#5962FF]a[/color][color=#626AFF]b[/color][color=#6C72FF]i[/color][color=#757AFF]l[/color][color=#7F83FF]i[/color][color=#888BFF]t[/color][color=#9293FF]y[/color]
(Diamond) Captain RozuPermanent10.12%
(Platinum) Captain RozuPermanent10.20%
(Gold) Captain RozuPermanent10.70%
(Diamond) Captain Rozu15 days10.73%
(Platinum) Captain Rozu15 days13.67%
(Gold) Captain Rozu15 days117.73%
(Diamond) Captain Rozu7 days112.07%
(Platinum) Captain Rozu7 days115.51%
(Gold) Captain Rozu7 days129.26%
(Diamond) Captain Rozu3 days16.27%
(Platinum) Captain Rozu3 days16.82%
(Gold) Captain Rozu3 days16.91%

ㆍYou can obtain one Captain Rozu Permanent Box with 100 purchases.

[color=#3341FF]C[/color][color=#3B48FF]a[/color][color=#4450FF]p[/color][color=#4D57FF]t[/color][color=#565FFF]a[/color][color=#5E66FF]i[/color][color=#676EFF]n[/color] [color=#797DFF]R[/color][color=#8185FF]o[/color][color=#8A8CFF]z[/color][color=#9394FF]u[/color]




[color=#FF9F40]BS COIN SHOP[/color]

▶ Additional BS Coin-related items are now available!
▶ Period: September 4, 2025 – September 25, 2025 05:00 (UTC)

[color=#FF9F40]Item Name[/color][color=#FF9F40]Period[/color][color=#FF9F40]BS Coin Price[/color]
K5 COOL SUNPermanent125,000
K5 COOL SUN3-Days15,000
K5 COOL SUN7-Days25,000
K5 COOL SUN15-Days60,000
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORNPermanent100,000
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN3-Days12,000
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN7-Days20,000
PUSH DAGGER 32 TULIP APELDDORN15-Days48,000
ACR GL 2020 SNOWFLAKEPermanent75,000
ACR GL 2020 SNOWFLAKE3-Days9,000
ACR GL 2020 SNOWFLAKE7-Days15,000
ACR GL 2020 SNOWFLAKE15-Days36,000
HNK416A5 GL NEONPermanent50,000
HNK416A5 GL NEON3-Days6,000
HNK416A5 GL NEON7-Days10,000
HNK416A5 GL NEON15-Days24,000


[color=#FF9F40]KNOWN ISSUES[/color]

▶ We are currently investigating an issue causing accessories to display incorrectly on characters. Our team is actively working to fix this.
▶ There are known issues affecting the additional costume tuning for Mr. Bonze and Codename: Zero. We are working to resolve these as soon as possible.
▶ Missing Assault Primary Weapons for Holy Rage on the Winner Token Shop.
▶ DSR-1 Storm Horn has a minor art issue with the Rhino is not showing correctly, we are working on a fix for it to show correctly and will be applied on future maintenance.
▶ Captain Rozu's character model art shows no art render from afar, this will be fixed on a future maintenance.

Changed files in this update

