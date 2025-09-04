[color=#3D64FF]I[/color][color=#3D66FF]n[/color][color=#3D69FF]f[/color][color=#3E6CFF]o[/color][color=#3E6EFF]r[/color][color=#3F71FF]m[/color][color=#3F74FF]a[/color][color=#4076FF]t[/color][color=#4079FF]i[/color][color=#417CFF]o[/color][color=#417EFF]n[/color] [color=#4284FF]o[/color][color=#4386FF]n[/color] [color=#448CFF]S[/color][color=#448EFF]e[/color][color=#4491FF]p[/color][color=#4593FF]t[/color][color=#4596FF]e[/color][color=#4699FF]m[/color][color=#469BFF]b[/color][color=#479EFF]e[/color][color=#47A1FF]r[/color] [color=#48A6FF]S[/color][color=#49A9FF]e[/color][color=#49ABFF]a[/color][color=#4AAEFF]s[/color][color=#4AB1FF]o[/color][color=#4BB3FF]n[/color] [color=#4BB9FF]P[/color][color=#4CBBFF]a[/color][color=#4CBEFF]s[/color][color=#4DC1FF]s[/color] [color=#4EC6FF]b[/color][color=#4EC9FF]e[/color][color=#4FCBFF]n[/color][color=#4FCEFF]e[/color][color=#50D1FF]f[/color][color=#50D3FF]i[/color][color=#51D6FF]t[/color][color=#51D9FF]s[/color]
▶ Period: September 1, 2025 09:00 ~ October 1, 2025 09:00
▶ Premium Battle Pass final stage rewards will only change for the Season Pass.
- Free Battle Pass Level 40 Reward: 1 Normal Weapon Permanent Random Box
- Retained Battle Pass from July Special Anniversary
• Level 5: NIMRAVUS BAROQUE
• Level 20: G17DL DF TWINKLING
• Level 30: AK47 DotSite ARCADE
- New Premium Battle Pass Reward Level 37 Reward: Starlight Spray Paint
- Premium Battle Pass Level 39 and 40 Reward: Starlight Exclusive Calling Card and Pass ALL WEAPON Selection Box
Changed files in this update