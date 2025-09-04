 Skip to content
4 September 2025 Build 19854618
Update notes via Steam Community


▶ Period: September 1, 2025 09:00 ~ October 1, 2025 09:00
▶ Premium Battle Pass final stage rewards will only change for the Season Pass.
- Free Battle Pass Level 40 Reward: 1 Normal Weapon Permanent Random Box
- Retained Battle Pass from July Special Anniversary
• Level 5: NIMRAVUS BAROQUE
• Level 20: G17DL DF TWINKLING 
• Level 30: AK47 DotSite ARCADE
- New Premium Battle Pass Reward Level 37 Reward: Starlight Spray Paint
- Premium Battle Pass Level 39 and 40 Reward: Starlight Exclusive Calling Card and Pass ALL WEAPON Selection Box

Changed files in this update

Windows 64-bit Black Squad Content Depot 550651
