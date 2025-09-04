本次仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。

以下是本次更新内容：

版本 1.1.4T

1、地图新增，现在地图在通关一万层之后，每通关1万层，战斗时会有1%概率时该层敌人道具掉落数量+1.最大为100万关时达成，会有100%概率时道具数量+1。

2、地图指引说明同步更新。

3、降低2%阵营活动的电脑玩家氪金概率，电脑阵营玩家的氪金度上限从250元宝降低为150元宝。

4、阵营初始灵力上限从50万提高到60万，现在西方阵营的玩家可通过操作弥补，直接击破东方大本营

5、现在阵营活动中，击破敌军和击破据点会有UI提示了。

6、现在不同阵营的玩家头像会有区分了

7、击破玩家的贡献增加到10点/人（说明也要改）

8、回调了抽奖中春秋蝉的爆率，从1%增加到2%

9、回调了春秋蝉的效果，改回60分钟。不做改动了

回调了春秋蝉的批量500个，回调为200个。

回调了F11玩家工具箱中春秋蝉的批量使用，500个/批降低为200个/批

10、桃园地图的神速符掉率提高到0.2%

11、回调了御灵师升级经验回调为初版。不作改动了。

12、修复点卡指引说明有误的bug，应为60分钟/刷

13、修复设置面板中自动存档文字有歧义的问题，改为进行存档而非自动存档

14、修复玩家使用新版凤舞阵打Boss时，可能会卡死的bug。

15、修复新版本，Boss可能残血打不死的问题

16、VIP系统现在不用100级就能开启了

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

