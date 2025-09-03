 Skip to content
3 September 2025 Build 19845330 Edited 4 September 2025 – 00:33:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

New Update Available!

🎨 UI Update

  • Refreshed and improved User Interface for a smoother and modern look.

🐞 Bug Fixes

  • Fixed a critical crash issue that caused the game to unexpectedly close.

  • Other minor stability improvements.

🛠️ New Commands
You can now teleport quickly between islands using the chat command:

/fly @adminisland1

/fly @adminisland2

/fly @adminisland3

/fly @adminisland4

/fly @adminisland5

/fly @adminisland6

/fly @adminisland7

/fly @adminisland8

/fly @adminisland9

/fly @adminisland10

/fly @adminisland11

/fly @adminisland12

/fly @adminisland13

👉 See more at our Page: Tomorrow’s Land Official

Changed files in this update

Windows Depot 3258671
