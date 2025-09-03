✨ New Update Available! ✨
🎨 UI Update
Refreshed and improved User Interface for a smoother and modern look.
🐞 Bug Fixes
Fixed a critical crash issue that caused the game to unexpectedly close.
Other minor stability improvements.
🛠️ New Commands
You can now teleport quickly between islands using the chat command:
/fly @adminisland1
/fly @adminisland2
/fly @adminisland3
/fly @adminisland4
/fly @adminisland5
/fly @adminisland6
/fly @adminisland7
/fly @adminisland8
/fly @adminisland9
/fly @adminisland10
/fly @adminisland11
/fly @adminisland12
/fly @adminisland13
Changed files in this update