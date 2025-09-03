 Skip to content
POPULAR TODAY Deadlock HELLDIVERS™ 2 Hollow Knight Hollow Knight: Silksong Path of Exile 2 No Man's Sky
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
3 September 2025 Build 19836735 Edited 3 September 2025 – 09:09:18 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Features:

  • dynamic train buffers

🐛 Bug Fixes:

  • world load optimizations

  • player multiplayer sync issues

Changed files in this update

macOS 64-bit Depot 3399921
  • Loading history…
Windows 64-bit Depot 3399922
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link