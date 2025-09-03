バグ修正

・ノーマルモードでアイテムが無限に持ち込めてしまうバグの修正

・敵とのエンカウント回数が無制限になっていたバグの修正(本来10回想定でした。今回のアップデートで各フロア7回が上限に変更されます。)

・中ボス部屋で敵とエンカウントしていないにも関わらず、エンカウント回数が消費されていたバグの修正。

・各種オブジェクトへのインタラクトと敵とのエンカウントが同時に発生すると、操作不能になる不具合の修正。(ただし、お使いのPCの環境によっては今回対応した方法で回避出来ない可能性もあります。)



新たな追加内容

・タルや壺を破壊した際のSEを追加

・新キャラクターの実装準備

・プロダクトコードが正しく入力された場合にSEを追加

・タイトル画面からこれまでにダンジョンで入手した書籍の閲覧(ソートや内容の絞り込みは技術的に難しいですごめんなさい。)

・ブライトモード(明るい)の追加。霧がなく、キャラから発生する灯りが通常よりもはるかに強くなります。(ただしこのゲームは軽量化の為様々な見えて欲しくない処理をしていたため、それらが見えてしまうかも・・・ご利用の際はご了承ください。)



今後ともダンジョンクローラーズをよろしくお願いします！