本次因为有仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。

以下是本次更新内容：

版本 1.1.2 T

测试版本更新：

版本1.1.3T：

阵营玩法调整：

1、阵营活动新增选项-自动进攻

不愿意看规则的玩家可以在倒计时下方开启自动进攻直接挂机参与活动！

2、阵营战力转化灵力调整

从每提升100倍战力+500灵力调整为每提升10倍战力+350灵力

原增长100倍战力提升500，现在为700。对玩家增强了约40%。

3、电脑玩家氪金度调整

阵营电脑玩家氪金度上限从150元宝调整为250元宝。

阵营电脑玩家多的一方恢复灵力数量更大。

但相应的人数多的阵营，玩家想挤进贡献排名前三的难度也更大

4、玩家氪金检测从7分钟降低为5分钟。

5、阵营战斗速度调整

从每秒造成50伤害提高为每秒100点伤害，加快了阵营节奏

6、西方阵营的玩家数量降低，从随机9~15个降低为随机9~12个。

现在西方阵营的玩家数量固定偏少，东方阵营的玩家数量固定偏多。

7、击败敌人获得贡献度提升到5点/人

8、击破据点获得得贡献度提升到100点/人

现在玩家使用元宝加速，只需要击破2个敌人，就可以轻松取地10贡献了。

9、阵营灵力恢复调整

现在电脑玩家被击败，回到阵营时,若阵营整理不足以让电脑玩家满额恢复灵力，电脑玩家将不会恢复灵力。

如:电脑玩家A有1000灵力，但是此时阵营灵力只有800，这时电脑玩家不会恢复灵力。也就不会残血出去送人头了。

现在电脑出门只会满血。

10、玩家灵力优先恢复

玩家不受第9条更新印象，残血也会正常回血，阵营回多少，玩家就吸阵营多少灵力。便于玩家操控。

比如玩家有5000灵力，回到阵营时,若阵营只有200灵力，这200灵力也会被玩家全吸走。

11、电脑操控玩家角色行动改动

现在电脑控制玩家的角色进行阵营行动时，若玩家在大本营恢复的灵力不足50%，不会操控玩家行动

玩家自己控制不受影响

12、阵营灵力恢复调整为即时恢复

点卡系统调整：

13、点卡初始价格从50W钱币/张降低为10W钱币/张

14、点卡涨价时间从30分钟一涨改为60分钟一涨。

15、点卡每次涨价幅度从10W降低为5W。

点卡涨价速度约降低了75%。

其他调整：

16、世界Boss排行榜修改为元宝奖励

17、为御灵师等级补上了后期升级经验需求。前100级不变升级速度不变。

100级之后，每一级的升级经验值基数由20点提升到40点，并且每隔100级会提升20点升级经验基数。

如原：

200-201 升级经验差距仅为400

1000-1001升级经验差距为2000

而越到后期，玩家的经验获取速度越来越快。经验增长速度过于缓慢

导致玩家可以积攒上千倍的升级经验，点击升级疲劳操作。

现在提高了每100级的升级基数后，每一级的经验差距变大了。

现200-201升级经验差距为1260

现在1000-1001升级经验差距为2W

修复bug：

18、修复点卡按钮会有红点提示的bug

19、修复人机伤害为负的bug

20、修复玩家竞技界面黑色底板会模糊的bug

21、修复VIP效果概率+1道具数量没有正确触发的bug

22、修复阵营活动中电脑角色，在灵力小于33%时，即便不在大本营，也不会行动的bug。

23、修复阵营活动中电脑角色打完据点，血量不满时，会直接回到大本营的bug。

24、修复阵营活动中，西方阵营的玩家行动速度一定比东方阵营快的bug

这个bug导致玩家明明阵营人数更多，但是打不过西方阵营。

25、修复阵营活动结束时，阵营积分不会清空，下次阵营活动分元宝会更多的bug

26、修复当电脑玩家对世界Boss造成的伤害超过992京时，会使世界Boss回血的bug

部分玩家认为阵营战较难

此处作者给出玩法提示：

Tips1：

阵营战不能只看人多人少，当西边阵营人很少，虽然西边阵营总战力低，但是西边阵营的人均战力大幅高于东边阵营时,代表西边阵营有大氪佬

大氪佬单人战力高，阵营活动中氪金度大，会氪金恢复大量阵营灵力，此时东边阵营虽然人多，但是氪金度太低，会打不过西边阵营。

可以简单理解为，人均战力高的的阵营,氪劳多，氪金度大。故并非总战力高的阵营就一定会赢。

如：

西边阵营只有9人，总900亿战力，人均100亿战力。

东边阵营有20人，总1300亿战力，人均只有65亿战力，

西边阵营人均战力大幅领先东边阵营

此时代表西边阵营存在大量氪佬，西边阵营的电脑玩家在阵营活动氪金度更多，胜率会更高。

Tips2：

战斗时，若玩家灵力大于敌人灵力，会对敌人造成双倍伤害

玩家若能合理利用这点，可以先埋伏在敌人攻击目标旁边的地点，然后趁敌人攻击据点残血时捡人头。

前期地盘得失其实无所谓的，关键是如何消耗敌营的灵力。

玩家若能通过合适的时间，进行高灵力打低灵力，可以快速消耗敌营的灵力。

Tips3:

贡献度增长问题，玩家跟氪金度大的电脑玩家在统一阵营时,虽然容易取得胜利，但是氪金度高的玩家氪金获得得贡献度较高，玩家难以挤进前三。

Tips4：

在攻打最中间的三级资源点时,玩家可以一直埋伏在自家二级资源，然后趁乱K头，K完头就回家。

Tips5：

并非阵营人多就一定会胜利，需要讲究策略

比如中间阵营需要消耗10W灵力，若玩家守株待兔，合理运用元宝加速，可让敌军平白无故消耗十万灵力，然后趁乱强夺中间阵营

Tips6：

建议玩家选择西方阵营，人更少，分元宝分的更多。而且人少消耗阵营灵力更少，有更多的灵力空间供玩家操作

但西方阵营操作难度过大，因为后期人少，氪金度更少，容易被反推。

东方阵营人多，胜率总体更高，但是贡献分的过多，奖励更少。

