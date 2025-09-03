 Skip to content
3 September 2025 Build 19833304
Update notes via Steam Community

本日、「カラオケJOYSOUND for Steam」のバージョンアップを行いました。 

内容は以下の通りとなります 

 

・お気に入り、りれきにて一部の楽曲が消えてしまう不具合の修正

 

今後ともカラオケJOYSOUND for Steamをよろしくお願いいたします。

Changed files in this update

Windows Japanese Depot 3042151
