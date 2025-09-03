本日、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」のバージョンアップを行いました。
内容は以下の通りとなります
・お気に入り、りれきにて一部の楽曲が消えてしまう不具合の修正
今後ともカラオケJOYSOUND for STREAMERをよろしくお願いいたします。
