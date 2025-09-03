自8/29开始测试以来，这几天基本上都保持每天约5次的更新，

参与申请测试的人似乎超出了预期、测试版在线居然能到四百多，感谢各位支持。

以及还会在最后进行一些答疑可以参考。

更新内容（不一定都记得起来、简单修复BUG之类不会写入）：

1、提升了护送任务中辎重车的距离

2、稍微调整据点UI布局、新的UI已经在花米委托制作中

3、新增英文、日文、韩文三种语言

4、无法被维修的装备将在维修互动后弹出提示。

5、增加了驱虎吞狼选项中的文本说明

一些答疑：

1、会有大地图加速吗？

以后会有的。

2、什么时候发售？定价多少

我还没有为发售定档和定价，也不会急着发售游戏，作为一个有着非常少见玩法组合的一款游戏，

我难以找到更多参考、因此这是一款需要大量测试、集结许多玩家之力共同完善打磨的游戏，

换句话说至少短期内没有发售的打算、目前以多做测试为方针，以及地图还只放出来2张呢！

3、发售形式会是内购还是买断制？

我是坚持做买断制的。

4、三图进不去吗？

现在只有两个地图、到董卓结束，2个可招募随从、6个结局（黄巾2个、董卓4个）

5、云存档问题

很遗憾当前版本没有云存档！如果实在换设备，可以考虑去游戏目录的save文件夹中拷贝自己的存档。

剩下还有什么问题也欢迎询问。