字幕相关：
1，上传并校对翻译组同学提供的字幕修改意见。
图片视频相关：
1，花絮视频中出现字体进行重新设计及修改。
功能数值相关：
1，调整第四章帕克邀请帕克睡觉线数值由30减少至26。
2，增加隐藏女主莉莉的奇缘值提示动画。
3，修改第二章表演值上限数值不对的问题（后续章节也统一变动修改）。
4，对剧情树锁定状态图标进行优化。
5，调整帕克完美结局数值由38调为32，艾玛完美结局数值由37调为32，莉莉完美结局数值由27调为34。
6，增加章节结算界面好感指数数值显示。
7，对剧情书可选择节点标题名称进行优化。
8，调整第五章42颁奖剧情剧情树结构进行调整。
9，修复质检上周测试的相关反馈 约80条BUG。
10，修复剧情树上help按钮缺失的问题
程序功能相关：
1，修改结局Gigi资源上的中文翻译
2，结算界面添加数值显示
3，删除Q键功能
4，更新音效 图片 译文等
5，更新剧情树标题中英文。
6，修改剧情树的大节点的锁的样式。
7，支持F11呼出和隐藏调试工具栏
9月3日更新说明
