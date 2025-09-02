- Random Ability drops from enemies will now always have a Catalyst;
- Added 14 new gear pieces: 'Engram Feedback', 'Engram Reprise', 'Engram Resurge', 'Engram Pavise', 'Engram Paralysis', 'Affliction Ward', 'Fleet Vault', 'Fleet Leaper', 'Fleet Transpose', 'Fleet Gasp', 'Harbinger Ferocity', 'Harbinger Acuity', 'Harbinger Exalt', 'Harbinger Benediction';
- Added grass to parts of the Hall;
- Fixed bug where a player's lvl didn't immediately reset on new run;
- Minor Hall bug fixes and shader fixes;
