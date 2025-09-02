Major Changes
Changed the Drachma system to a flat increase instead of exponential.
Changed the values for when Drachma is earned (1st at 30m instead of 15m, increase by 20m instead of multiplied by 1.15)
Each Drachma earned now permanently boosts total/overall speed by 1% instead of initial/base speed incrementally by just 1.
Added a "Delete Save Data" button and menu in settings.
Tweaked (nerfed) values for muscle upgrade.
Minor Changes
Capped visuals at a max speed of 400km/h so it's not as disorienting at ridiculous speeds.
Updated icons in achievements and theme unlocks.
Lowered prices for upgrade unlocks on reset.
Changed files in this update