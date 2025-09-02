 Skip to content
2 September 2025 Build 19829532 Edited 2 September 2025 – 20:09:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Major Changes

  • Changed the Drachma system to a flat increase instead of exponential.

  • Changed the values for when Drachma is earned (1st at 30m instead of 15m, increase by 20m instead of multiplied by 1.15)

  • Each Drachma earned now permanently boosts total/overall speed by 1% instead of initial/base speed incrementally by just 1.

  • Added a "Delete Save Data" button and menu in settings.

  • Tweaked (nerfed) values for muscle upgrade.


Minor Changes

  • Capped visuals at a max speed of 400km/h so it's not as disorienting at ridiculous speeds.

  • Updated icons in achievements and theme unlocks.

  • Lowered prices for upgrade unlocks on reset.

Changed files in this update

Windows 64-bitEnglish Depot 3470642
