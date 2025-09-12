

【更新内容】

◆不具合の修正 以下の不具合の修正を行いました。

一部、コアをボイドに置く効果でソウルコアがボイドに置けることがあった不具合を修正しました。



一部、複数のブレイヴを合体しているスピリットのブレイヴが効果により分離した際に合体時効果が発揮したままになる不具合を修正しました



一部、「異魔神」を召喚して直接合体する際、合体条件が不正となっていた不具合を修正しました。



ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題の修正・調整を行いました。



一部、カード効果の修正を行いました。







【受け付けている内容】 バトルやカード効果における不具合の報告



バトルに関するご意見





▼不具合の報告、ご意見はこちら

https://forms.gle/8ZhcdsM76CFiiHd47



※いただいた情報は、不具合の調査目的でのみ利用させていただきます。

※ご報告いただいた内容に対して個別の返答は致しかねます。あらかじめご了承ください。



