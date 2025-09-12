 Skip to content
12 September 2025 Build 19828798 Edited 12 September 2025 – 05:09:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
更新データ(Ver.1.5.3)が配信されました。
お手数をおかけいたしますが、ゲームをプレイいただく前に必ずアップデートをお願いいたします。


【更新内容】


◆不具合の修正
以下の不具合の修正を行いました。
  • 一部、コアをボイドに置く効果でソウルコアがボイドに置けることがあった不具合を修正しました。
  • 一部、複数のブレイヴを合体しているスピリットのブレイヴが効果により分離した際に合体時効果が発揮したままになる不具合を修正しました
  • 一部、「異魔神」を召喚して直接合体する際、合体条件が不正となっていた不具合を修正しました。
  • ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題の修正・調整を行いました。
  • 一部、カード効果の修正を行いました。



※効果が修正されたカードにつきましては、公式HPをご確認ください。
※複数の効果を持つカードは一部効果修正が次回以降のパッチとなるものがございます。


また、お問い合わせ窓口とは別としまして、バトル、カード効果での不具合の報告、ご意見を受け付けおります。
詳細は以下をご確認ください。


【受け付けている内容】
  • バトルやカード効果における不具合の報告
  • バトルに関するご意見


▼不具合の報告、ご意見はこちら
https://forms.gle/8ZhcdsM76CFiiHd47

※いただいた情報は、不具合の調査目的でのみ利用させていただきます。
※ご報告いただいた内容に対して個別の返答は致しかねます。あらかじめご了承ください。

Changed files in this update

Windows Depot 2752471
