Major 2 September 2025
親愛なる除霊師の皆さまへ

いつも『除霊事務所』へのご注目とご支援をいただき、誠にありがとうございます！

皆さまのご声援に支えられ、このたび全く新しいコンテンツアップデートをお届けします：

御鬼者（ぎょきしゃ）職業が登場 —— 霊匣に悪霊を収め、血を捧げて自在に解き放つ、独自の御霊バトルを体験！ 「屍を操る舞（かしらをあやつるまい）」プレイモードが実装 —— 屍霊と共に舞い、妖しくも不気味なリズムに満ちた新しい遊び方！

ぜひ新たなコンテンツを体験し、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

新たな冒険の旅路で、さらなる驚きと挑戦を見つけていただければ幸いです。

改めて、変わらぬご支援に心より感謝申し上げます。

皆さまの除霊の道が、魔を斬り鬼を祓い、安らぎに満ちたものとなりますように！

——『除霊事務所』開発チーム

  1. 新職業：御鬼者

    1. 特性1：悪霊を収めることができる「霊匣」を所持。戦闘中に様々な悪霊を収め、後で使用可能。

    2. 特性2：血を捧げて霊を取る。自分のターン中、霊匣内の悪霊をランダムな色のカードとして手札に加えることができる（1枚につきHPを1消費）。

  2. 育霊室の好感度ミニゲーム追加：「屍舞い共演」

    1. 3D肉体自由操作モードと2D視点モードを提供。

  3. 新ランダムイベント追加：4種類の新イベント。

  4. 新法器追加：8種類の新法器を追加。そのうち2つは御鬼者専用、1つはランダムイベントでのみ入手可能。

  5. 新丹薬追加：6種類の新丹薬を追加。

  6. 新たな共通カード：「実体リモコン」。

  7. 一部の旧共通カードを御鬼者専用に変更：「藁人形」「冥銭」など。

  8. アーカイブ改善：派生カードのツールチップを追加。カード一覧で対象カードにマウスオーバーすると表示。

  9. 呪いカード「需要」：使用後に消滅するよう変更。

  10. 不具合修正：一部のカードで、上位版を入手してもアーカイブに基礎版が解放されない問題を修正。

  11. 伝説カードの入手率上昇：第2章後半から最終章までの伝説カードのドロップ率を上昇。

  12. 大和尚カード：「大羅法呪」強化

    1. 上位版はターゲットタイプが敵になるだけでなく、ダメージが3に増加。

  13. 「破軍剣」説明文を最適化。

  14. 大和尚カード「拈花指」上位版：上位版の「数珠」を提供するように変更。

