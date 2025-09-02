親愛なる除霊師の皆さまへ
いつも『除霊事務所』へのご注目とご支援をいただき、誠にありがとうございます！
皆さまのご声援に支えられ、このたび全く新しいコンテンツアップデートをお届けします：
御鬼者（ぎょきしゃ）職業が登場 —— 霊匣に悪霊を収め、血を捧げて自在に解き放つ、独自の御霊バトルを体験！ 「屍を操る舞（かしらをあやつるまい）」プレイモードが実装 —— 屍霊と共に舞い、妖しくも不気味なリズムに満ちた新しい遊び方！
ぜひ新たなコンテンツを体験し、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
新たな冒険の旅路で、さらなる驚きと挑戦を見つけていただければ幸いです。
改めて、変わらぬご支援に心より感謝申し上げます。
皆さまの除霊の道が、魔を斬り鬼を祓い、安らぎに満ちたものとなりますように！
——『除霊事務所』開発チーム
新職業：御鬼者
特性1：悪霊を収めることができる「霊匣」を所持。戦闘中に様々な悪霊を収め、後で使用可能。
特性2：血を捧げて霊を取る。自分のターン中、霊匣内の悪霊をランダムな色のカードとして手札に加えることができる（1枚につきHPを1消費）。
育霊室の好感度ミニゲーム追加：「屍舞い共演」
3D肉体自由操作モードと2D視点モードを提供。
新ランダムイベント追加：4種類の新イベント。
新法器追加：8種類の新法器を追加。そのうち2つは御鬼者専用、1つはランダムイベントでのみ入手可能。
新丹薬追加：6種類の新丹薬を追加。
新たな共通カード：「実体リモコン」。
一部の旧共通カードを御鬼者専用に変更：「藁人形」「冥銭」など。
アーカイブ改善：派生カードのツールチップを追加。カード一覧で対象カードにマウスオーバーすると表示。
呪いカード「需要」：使用後に消滅するよう変更。
不具合修正：一部のカードで、上位版を入手してもアーカイブに基礎版が解放されない問題を修正。
伝説カードの入手率上昇：第2章後半から最終章までの伝説カードのドロップ率を上昇。
大和尚カード：「大羅法呪」強化
上位版はターゲットタイプが敵になるだけでなく、ダメージが3に増加。
「破軍剣」説明文を最適化。
大和尚カード「拈花指」上位版：上位版の「数珠」を提供するように変更。
Changed files in this update