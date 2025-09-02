親愛なる除霊師の皆さまへ

いつも『除霊事務所』へのご注目とご支援をいただき、誠にありがとうございます！

皆さまのご声援に支えられ、このたび全く新しいコンテンツアップデートをお届けします：

御鬼者（ぎょきしゃ）職業が登場 —— 霊匣に悪霊を収め、血を捧げて自在に解き放つ、独自の御霊バトルを体験！ 「屍を操る舞（かしらをあやつるまい）」プレイモードが実装 —— 屍霊と共に舞い、妖しくも不気味なリズムに満ちた新しい遊び方！

ぜひ新たなコンテンツを体験し、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

新たな冒険の旅路で、さらなる驚きと挑戦を見つけていただければ幸いです。

改めて、変わらぬご支援に心より感謝申し上げます。

皆さまの除霊の道が、魔を斬り鬼を祓い、安らぎに満ちたものとなりますように！

——『除霊事務所』開発チーム