In this patch we have addressed quite a few bugs, ranging from low impact to high impact, added a few features and changed a few things to feel better / more natural. Hope you enjoy! Please find the patchnotes below:
FIXED A BUG WHERE THE PURIFICATION CHAMBER CAUSED GAME-BREAKING GLITCH
FIXED A BUG WHERE THE CRAFTING SYSTEM WAS TAKING ITEMS AND NOT DELIVERING THE CRAFTED ITEM DUE TO A FULL HOTBAR
FOOTSTEP SOUNDS ARE NOW BOUND TO THE MASTER VOLUME SLIDER IN SETTINGS
PLAYER ANIMATOR WILL NOW CONSISTENTLY FALLBACK TO THE STANDING STATE WHEN THE PLAYER STOPS MOVING
DESTRUCTION PROGRESS BAR AND PARTICLES WILL NOW DISAPPEAR WHEN THE PLAYER STOPS DESTROYING TREES, ALIGNING THE BEHAVIOUR WITH THE OTHER OBJECTS, SUCH AS MACHINES / CRATES
KEYBINDING MENU IS NOW ACCESSIBLE FROM THE OPTIONS MENU
PREVIOUS BUTTON WILL TAKE YOU BACK TO THE OPTIONS MENU
KEYBINDING ARE NOT CURRENTLY ABLE TO BE EDITED
FIXED A BUG THAT WAS PREVENTING STORAGE CRATES FROM DROPPING THEIR CONTENTS
STORAGE CRATES NOW CHECK THAT THE RECEIVING INVENTORY HAS SPACE BEFORE TRANSFERRING ITEMS
ADDED AN AUTOSAVE FEATURE THAT SAVES THE WORLD EVERY 5 MINUTES
DESTROYING A MACHINE WILL NOW CORRECTLY SET THE TILE(S) BELOW IT TO A DAMAGED STATE (DIGGERS ARE THE EXCEPTION, THEY WILL LEAVE THE TILES AS THEY WERE)
DESTROYING A CONVEYOR BELT OR CRATE WILL NOT SET THE ORE TILE TO THE DIRTY STATE, HOWEVER THERE IS A BUG WE ARE AWARE OF WHERE IT IS BOTH DESTROYING THE CONVEYOR BELT AND MINING THE TILE, IT WILL SET THE TILE TO DAMAGED AS IF YOU MINED IT, TO BE ADDRESSED IN 0.1.3
FIXED A BUG WHERE CONVEYORS WOULD NOT SPAWN ITEMS WHEN PULLING FROM AN INVENTORY
TIGHTENED UP ITEM IMPORT AND EXPORT RADIUS FOR CONVEYORS (THEY LOOK MORE NATURAL NOW)
Much love from Altered Pixel Games <3
Changed files in this update