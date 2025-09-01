本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。

以下是本次更新内容：

版本 1.1.2 T

1、新增系统-点卡系统（御灵师100级开启）

可在点卡系统中用游戏币购买点卡，每半小时刷新一次，电脑NPC会寄售点卡，玩家购买点卡后，电脑NPC的成长速度会提高。

每张游戏点卡可转化为150元宝。

玩家也可以将多余的点卡寄售

游戏初期点卡价格较低（模拟刚开服时点卡价格低），会随时间流逝点卡价格逐渐增加，直至1000W钱币/张点卡。

玩家若初期发展速度足够快，可通过买卖点卡投机倒把挣少量钱币。

2、新增系统-阵营争斗（御灵师100级开启）

御灵师100级时活动开启，电脑将人机NPC随机分为两个阵营，玩家可选择任一阵营加入。\

2、阵营玩家越多胜率越高，但奖励较少\

3、玩家可抢占不同资源点获得积分

每次开启持续10小时，活动时间结束，阵营积分按1:1比例转化为元宝，分配给玩家。

游戏内容较为复杂，具体详情可在游戏中点击-【阵营】查看游戏指引。

3、新增系统-VIP系统（御灵师100级开启）

VIP系统需要花费元宝升级VIP等级，VIP等级越高。VIP系统的增益越多。

阵法大幅重做：

4、天覆阵：

+15%攻击力

战斗时，攻击力最高的角色将获得天覆阵等级×1%的攻击力加成。

5、地截阵

反伤+15%

敌方角色反伤-8%，我方英灵反伤伤害提高30%

6、凤扬阵

闪避+20%

攻击被英灵闪避时,我方英灵命中翻倍，持续2回合。

7、云垂阵

连击+10%，反击+10%

我方英灵连击时,每有1%连击率+10%连击伤害，反击时每1%反击率+10%反击伤害

8、龙飞阵

+20%抗暴

我方英灵被敌人攻击时,若此攻击未暴击，则此攻击伤害降低40%。

9、虎翼阵

+20%暴击

若目标为生命值最低的敌人且此攻击暴击，每1%暴击率提高10%的额外伤害。

10、法相阵

生命值+20%

战斗时,我方生命值最高的英灵将获得法相阵等级×1%的基础最大生命值，持续整场战斗

11、鸟翔阵

效果不变,基础速度从5提高到15,略微强化前期鸟阵10%伤害。

12、凤舞阵

+50%幸运，我方英灵对敌人造成伤害时有25%概率使敌人掉落1件道具。

重做阵法后，各阵法都有其自适应效果，可用于构建更多的流派

数据调整重做：

13、重做了道具掉落，现在每个地图都会掉落抽奖卷了，玩家不会纠结于一定要在寒潭和桃园刷抽奖卷了。

14、提高了全部地图基础道具的掉落数量，现在经验怪、首领怪、掉落的道具数量更多了。

15、矿洞地图首领增加了炼器宝典的掉落

16、大幅提高遗迹地图额和通天塔地图的自选碎片掉落数量，同时自选碎片价格从50调整到100，以提高【遗迹】地图和【通天塔】地图自选碎片掉落的含金量。

17、大幅提高通天塔地图掉落的钱币数量

18、挑战令，悬赏令、世界令现在可以使用转化为10/20/30金币。

19、桃园现在会掉落神速符了

20、春秋蝉重做

由于

现在五个地图都会掉落抽奖卷

通天塔掉落的令牌可以转化为钱币

通天塔钱币掉落也大幅提高（约提高400%）

现在春秋蝉的效果有点过于逆天了。玩家可以通过- 抽奖-春秋蝉-商店购买【春秋蝉】-抽奖....无限循环。

所以对春秋蝉进行了重做。

春秋蝉效果从1小时调整为20分钟

春秋蝉价格调整为2888

抽奖中春秋蝉的爆率降低为1%

同时春秋蝉批量使用限制从200个/批提高到500个/批

F11玩家工具箱中批量使用春秋蝉也同步更新为500个/批，并且优化了开启速度，现在一秒钟能打开2.5W春秋蝉。（原1秒仅能开启1000春秋蝉，现在提升了25倍）

优化修复

20、竞技奖励调整为掉落元宝

第一名掉落648的元宝奖励，其他依次减少

21、电脑NPC强度解锁上限，

解锁电脑NPC玩家的特殊属性百分比数值上限从50%调整为500%

现在电脑玩家在强化英灵，英灵升阶时，也会正常提高其百分比属性，但限制为最大500%。

现在玩家前中期可能打不过电脑了。

解锁电脑玩家速度成长，现在电脑玩家的英灵升阶时会正常加速度，每一阶+1速度，不会限制为最大100速度了。

关于解锁NPC上限：

其实作者并不想解锁NPC成长，怕玩家打不过电脑NPC

所以原来的设定是电脑NPC提升英灵灵阶只会提升基础属性，特殊属性上限定为了50%。

然而玩家纷纷吐槽竞技场太弱了，没有阵容搭配感，故将电脑上限解锁为500%最大特殊属性

这样玩家前中期可以感受阵容搭配和强度，后期也必定能在竞技场中打赢电脑。

22、修复一键提升灵阶会额外提升灵阶的bug

此bug为：

如玩家英灵一万阶，提升需要碎片为100个，此时玩家有1000个碎片，点击一键提升时，会提升英灵10阶（按每阶100碎片计算）。

实际应该是:英灵提升到10005阶，需要碎片150个。实际应该只有8阶才对。

此bug导致在积攒大批量英灵碎片后，提升灵阶效果过于巨大。

23，同时略微增加英灵灵阶在200阶以后需要的碎片数量，每200阶，额外增加100个所需提升数量。

如原200阶提升时，需1580碎片，现在需1680.

如原1000阶提升时，需8080碎片，现在需8580

总体约提高了6%的所需碎片。

24、电脑NPC新增氪金度设定

氪金度高的电脑NPC，成长更快，在活动中氪金的概率更大。

25、现在玩家工具箱可以拖动到任意位置了。移除了玩家工具箱中【修复圣兽数据】的功能

26、现在进入阵法界面时，会默认选择最高等级的阵法

27、现在在批量使用后悔药时,若关卡不足一万，不会固定消耗100个，而会消耗对应后悔药数量

如5000关时，原批量使用会消耗100个后悔药，现只会消耗50个

28、现在在强化时，按住Leftctrl+点击，可以单独批量强化一个装备

29、修复制作界面刷新为了降低消耗，刷新频率偏低，看起来有点卡顿的问题。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。