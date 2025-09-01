 Skip to content
1 September 2025 Build 19807087
Update notes via Steam Community



亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：
由于《R2Beat：音速觉醒》与S4产品联动到期，因此我们需要下架部分S4产品的联动音乐。

我们需要进行服务器临时维护，预计维护时间2小时，维护期间无法登录并进行游戏。
维护时间：2025年9月1日10:30

本次临时维护下架曲目：


序号

歌名

作者

难度星

星星

1

Access

S4 League(Sphazer)

2

2

Brave It Out

S4 League(BEXTER)

2.5

3

Dualrock

S4 League(7 Sequence)

2.5

4

Evolution

S4 League(Forte Escape)

3

5

Fuzzy Control

S4 League(PlanetBoom)

3

6

Minus 3

S4 League(Croove)

3

7

Nano Risk

S4 League(Dayz)

3

8

Nova

S4 League(BEXTER)

3

9

Real Over Drive

S4 League(NieN)

3

10

StarFish

S4 League(PlanetBoom)

3

11

SuperSonic

S4 League(PlanetBoom)

3

12

Come On

S4 League(BEXTER)

3.5

13

Grave Consequence

S4 League(Tsukasa)

3.5

14

NB Power

S4 League(NieN)

3.5

15

Plastic Method

S4 League(ZTS)

3.5

16

Syriana

S4 League(BEXTER)

3.5

17

MonoXide

S4 League(PlanetBoom)

3.5

月亮

18

Access

S4 League(Sphazer)

4.5

19

Nano Risk

S4 League(Dayz)

5

20

Nova

S4 League(BEXTER)

5

21

Syriana

S4 League(BEXTER)

5

22

Plastic Method

S4 League(ZTS)

5.5

23

Brave It Out

S4 League(BEXTER)

6

24

Come On

S4 League(BEXTER)

6

25

Dualrock

S4 League(7 Sequence)

6

26

Fuzzy Control

S4 League(PlanetBoom)

6

27

Grave Consequence

S4 League(Tsukasa)

6

28

StarFish

S4 League(PlanetBoom)

6

29

MonoXide

S4 League(PlanetBoom)

6

30

Evolution

S4 League(Forte Escape)

6.5

31

Minus 3

S4 League(Croove)

6.5

32

NB Power

S4 League(NieN)

6.5

33

Real Over Drive

S4 League(NieN)

6.5

34

SuperSonic

S4 League(PlanetBoom)

6.5

太阳

35

Brave It Out

S4 League(BEXTER)

7

36

StarFish

S4 League(PlanetBoom)

7

37

Come On

S4 League(BEXTER)

7.5

38

Dualrock

S4 League(7 Sequence)

7.5

39

Nova

S4 League(BEXTER)

7.5

40

Syriana

S4 League(BEXTER)

7.5

41

MonoXide

S4 League(PlanetBoom)

7.5

42

Minus 3

S4 League(Croove)

8

43

Grave Consequence

S4 League(Tsukasa)

8.5

44

SuperSonic

S4 League(PlanetBoom)

8.5

45

Fuzzy Control

S4 League(PlanetBoom)

9

46

Plastic Method

S4 League(ZTS)

10

 

 

我们将致力于更开放和谐的游戏生态，期待与更多精品联动，也将持续丰富、优化游戏曲库，致力于打造更佳的游戏体验。

 

本次维护给您带来不便，敬请理解！

维护完毕后，我们将会对所有玩家发放临时维护补偿金钥匙*1，请在邮件保管箱查收

 

 

《R2Beat：音速觉醒》运营团队
2025年9月1日

