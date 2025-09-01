 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight Deadlock Path of Exile 2 Hollow Knight: Silksong No Man's Sky Marvel Rivals
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
1 September 2025 Build 19806426 Edited 1 September 2025 – 16:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

-Added Entity Savior
-Small winged eye seller now respawns friends when brought to sky room
-Added a restart button for multiplayer sessions
-Removed sanity point gained every 10 rooms travelled
-Added sanity point gained every 100 seconds wandering
-Increased sprint speed 1400 -> 1500
-Lowered Stamina 250 -> 220
-Increased Eyegel speed 1300 -> 1350
-Increased draw spray ammo 10000 -> 15000
-Made bin open and candy eaten sound local
-Fixed yellow candy bug
-Renamed Terror -> Noise

Changed files in this update

Depot 2892661
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link