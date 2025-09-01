-Added Entity Savior
-Small winged eye seller now respawns friends when brought to sky room
-Added a restart button for multiplayer sessions
-Removed sanity point gained every 10 rooms travelled
-Added sanity point gained every 100 seconds wandering
-Increased sprint speed 1400 -> 1500
-Lowered Stamina 250 -> 220
-Increased Eyegel speed 1300 -> 1350
-Increased draw spray ammo 10000 -> 15000
-Made bin open and candy eaten sound local
-Fixed yellow candy bug
-Renamed Terror -> Noise
2.1.0
Update notes via Steam Community
