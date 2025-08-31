안녕하세요 토리에트입니다.

이번 네개의 빛 주요 업데이트 소식을 알려드립니다.

1. 15세 등급 조정

네개의 빛이 15세 등급으로 조정되었습니다.

몇 욕설이 삭제 되고, 묵음 처리되었습니다.

애프터 스토리의 수위 신이 삭제되고, 다른 장면으로 대체되었습니다.

정사신 묘사 스크립트가 삭제되었습니다.

이루카 루트 애프터에 추가되어 있는 CG처럼,

추후 에리 루트 애프터 스토리에도 CG를 추가 진행하겠습니다.

시간 관계상, 우선순위가 밀린 점 양해 부탁드립니다.

2. 스탠딩 CG 변경

2022년~2023년 초반에 제작했었던 스탠딩 CG를 전부 교체했습니다.

이루카의 스탠딩 CG가 교체됩니다.

하리의 스탠딩 CG가 교체됩니다.

에리의 1번 포즈 스탠딩 CG가 교체됩니다.

아직 작업하지 못한 메르헨의 1번 포즈 스탠딩 CG는 다음 주요 업데이트에 교체될 예정입니다.

3. 이루카 루트 이벤트 CG 추가 및, 연출 변경

이루카 루트에 이벤트 CG 약 15장 추가됩니다.

미완성된 요소들은 추후 추가될 예정입니다.

4. 음악 변경

하리 루트의 음악 볼륨과 퀄리티 업이 진행되었습니다.

이루카 루트의 수 테마, 나비효과, 크리나의 테마곡이 변경되었습니다.

OST 구매자들도 새롭게 바뀐 버전으로 재 다운로드 해주시면 감사하겠습니다.

이루카 루트의 2곡 정도 추후 변경될 예정이니 이쪽도 잘 부탁드립니다.

5. UI 추가 밑 변경점 안내

설정 창에 텍스트 스피드 조정을 다시 추가했습니다.

마스터 볼륨 조정을 추가했습니다.

백그라운드 시 사운드 ON/OFF 기능을 추가했습니다.

백로그에 '백점프' 기능을 추가했습니다.

해당 기능은 클릭 시, 해당 지문과 대사가 나왔던 장면으로 되돌아가는 기능입니다.

오래 기다리게 해서 죄송합니다.

HELP, 조작키 안내를 추가했습니다.

감사합니다.