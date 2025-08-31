Hi, friends! We've just uploaded a new update.
- Fixed several minor issues and bugs
- Replaced some models
- Reworked game location
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
Hi, friends! We've just uploaded a new update.
- Fixed several minor issues and bugs
- Replaced some models
- Reworked game location
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update