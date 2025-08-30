巡航模式

- 在增加区域（zone）的遭遇复杂度后，从一个遭遇赶往下一个的过程就非常痛苦，尤其是有垂直落差的情况下，更糟糕了。

- 现在增加了一种新的操控模式”巡航“模式

- 巡航模式下，飞船会获得很高的直线速度，但转向能力降低。玩家可以用类似其他战机游戏的鼠标偏移转向的操作来控制飞船。角度虽然有约束，但玩家也同样获得了快速接近不同高度遭遇的能力。

- 巡航模式下，所有武器下线

- 启动巡航模式有个过程，如果前方有障碍，或者周围有敌人，无法启动

环境

- 增加一些残骸环境

- 开始在星系内完善更多的Zone环境，先把整体流程体验的基本形式做出来

- POI和遭遇的配合关系进行一定程度关联

其他

- 完善采矿，采集气体的表现

- 增加了关卡信息展示

- Zone通关条件曾了一种进度积分模式

- Zone内Encounter变多后，只依赖一两个关键遭遇通关，有些时候并不合适。所以对通关条件进行了一些改造

战斗

- 敌人AI增加了小队概念，小队中一个单位开始作战，其他单位也会启动作战状态

- HUD信息显示优化，降低屏幕外不重要信息的密度

Bug

- 打开放大镜头后，远景没有对齐

- 修复有些区域会因为敌人配置问题无法进入

- 解决任何击杀都给玩家发奖励的问题

- 解决武器槽位可能在换船的时候无法正确清理的情况

- 防止因为个别子弹报错，导致整体子弹停止更新

- 修复导弹属性获取时的报错