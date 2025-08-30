- 主线间章·白矾异闻已更新，请市民好好品尝。
- 农场新增了生产设备：酿造桶（在工作台制作）和泡菜坛（取得配方后用熔炼器制作）。
- 成就系统正式实装，同时游戏内也可以实时查看成就完成状况了。
- 新增可攻略对象形象幻化系统，可以通过开始界面右上角进入使用，感谢两位众筹玩家赞助的新服装。
- 开始界面添加了众筹感谢名单，感谢大家的支持。
- 新增了新的主角装扮（女仆&执事主题服饰）与农场装扮。
整体优化内容：
- 将游戏内大部分的非全屏交互界面整体替换成了更加适配原画风格的全新界面，未来还将继续完善。
- 为所有界面添加了手柄操作支持，当使用手柄的时候界面上应该也都有相关提示，如果有遗漏的请报BUG（PS.因为添加了手柄操作，也可能存在一部分新手引导没有及时跟进手柄版教程的情况，这在未来也会逐一更新）
- 对交互按键（键盘E）和使用道具（鼠标左键）进行了统一，都可以用鼠标左键/指定交互键进行操作了
- 优化了支援类委托中关于职称需求的提示
- 补完了形神大招的技能特效表现
BUG修复：
- 修复部分剧本中的人称错误
- 修复形神务农时错误提示种子用完的情况
- 修复形神务农时不消耗肥料的情况
- 修复形神给枯萎地块施肥的问题
- 修复敌人施加沉默没有BUFF的问题
- 修复了部分配方不生效的问题
- 修复了一些NPC的寻路问题
- 修复了一部分地图层级问题
- 修复了制造时自动填充会填充秘知材料的问题
