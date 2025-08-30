小菲镇更新公告
各位雏草姬们大家好！感谢大家对《拖拖拉拉小菲镇》的支持！《拖拖拉拉小菲镇》的首个更新补丁现在已经上线！再次感谢大家的支持！
新增功能
增加了重置存档时进行二次确认。
问题修复
修复了生产资源的工作区被错误隐藏的问题。
修复了教学气泡音效反复播放的问题。
修复了关闭教学气泡后无法在教学菜单中查看对应教学的问题。
修复了娱乐值条可被滑动的问题。
修复了懂王菲图像显示问题。
优化了性能。
