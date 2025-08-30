中国語版文字がルビしか表示されないバグ修正しました！
後日談で履歴を開き、少しバックグラウンドを切り替えると、ゲームがフリーズする現象が確認されています。これはパソコンのスペックなどによって出るようです。
申し訳ないですが、フリーズした場合は立ち上げ直していただくようお願いいたします。
今後対応できるようであれば対応していきます！
