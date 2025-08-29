 Skip to content
29 August 2025 Build 19789050
Update notes via Steam Community

DAY 4/10: HOTFIX UPDATE - ENHANCED GAMEPLAY & BUG FIXES




DAY 4: HOTFIX UPDATE


Only 6 days remain until the apocalypse begins on August 26th. Today, we're releasing a comprehensive hotfix that addresses critical gameplay issues and enhances the overall player experience. These improvements ensure that when you launch into survival, everything works exactly as intended.

Polish, performance, and player experience improvements.


Every detail matters when survival is on the line

Today's update focuses on the small details that make a big difference. From visual polish to critical bug fixes, we've addressed the issues that matter most to players. When you're fighting for survival, you need every advantage - and every system working perfectly.

CRITICAL FIXES & IMPROVEMENTS


Enhanced gameplay experience with polished mechanics

Map Progression & UI Enhancements

Improved navigation and user interface

Map Transition Confirmation:
• Added "Do you want to exit?" confirmation panel when reaching Day 30 on the first map
• Prevents accidental progression and gives players control over their timing
• Seamless transition between maps with clear player choice

Enhanced Resource Management:
NEW: Basic Soldier count now displayed in the TOP UI resource bar
• Real-time visibility of your military strength at a glance
• Better strategic planning with immediate troop information

Improved Combat Visualization:
NEW: Radial white sprite indicators showing soldier attack ranges
• Visual feedback similar to Clash of Clans defense units
• Clear tactical information for optimal unit placement
• Enhanced strategic depth with visible combat zones

Combat & Visual Improvements

Polished combat mechanics and visual effects

Stonefist Stone Enhancements:
FIXED: Random appearance issues on map locations
NEW: Added explosion effects to Stonefist stones
• More satisfying and impactful combat interactions
• Consistent visual behavior across all map areas

Soldier Visibility Fixes:
FIXED: Soldier shadow rendering issues
• Improved visual clarity and depth perception
• Better integration with environmental lighting
• Enhanced overall visual polish

Combat System Improvements:
FIXED: Random bullet visual artifacts in air
• Cleaner, more consistent projectile rendering
NEW: Population requirement notifications for Machine Gun units
• Clear feedback when resources are insufficient for unit deployment

Gameplay Mechanics & Stability

Enhanced reliability and user experience

Card System Improvements:
FIXED: Aircraft card spawning issues
• More consistent and reliable card distribution
• Better balance in unit availability

Reroll System Fixes:
FIXED: Reroll button activation inconsistencies
• Reliable access to card refresh functionality
• Improved strategic flexibility

Steam Cloud Save Synchronization:
CRITICAL FIX: Enhanced Steam Cloud save functionality
IMPORTANT: For proper synchronization, load your save on the original device first, then access on new devices
• Reliable cross-device progress preservation
• Seamless gaming experience across multiple platforms

VISUAL POLISH & USER EXPERIENCE


Every detail refined for maximum immersion

UI Enhancements:
• Cleaner resource bar with soldier count integration
• More intuitive combat range indicators
• Improved visual feedback for all interactions

Combat Clarity:
• Fixed shadow rendering for better depth perception
• Eliminated visual artifacts that could distract from gameplay
• Enhanced explosion effects for more satisfying combat

Strategic Information:
• Real-time soldier count visibility
• Clear combat range indicators for tactical planning
• Improved notification system for resource requirements

PERFORMANCE & STABILITY


Optimized for smooth survival gameplay

Technical Improvements:
• Enhanced Steam Cloud save reliability
• Fixed visual rendering issues
• Improved UI responsiveness
• Better resource management system

Cross-Platform Compatibility:
• Reliable save synchronization across devices
• Consistent performance across different hardware
• Optimized for various screen resolutions



Stay connected, Survivors...


Official Website

Official Discord

City Defense Z Wiki

The apocalypse is almost here, and every detail matters. 6 days remaining until you face the ultimate survival challenge!

Are you ready for what's coming?

Changed files in this update

