DAY 4/10: HOTFIX UPDATE - ENHANCED GAMEPLAY & BUG FIXES
Only 6 days remain until the apocalypse begins on August 26th. Today, we're releasing a comprehensive hotfix that addresses critical gameplay issues and enhances the overall player experience. These improvements ensure that when you launch into survival, everything works exactly as intended.
Polish, performance, and player experience improvements.
Every detail matters when survival is on the line
Today's update focuses on the small details that make a big difference. From visual polish to critical bug fixes, we've addressed the issues that matter most to players. When you're fighting for survival, you need every advantage - and every system working perfectly.
CRITICAL FIXES & IMPROVEMENTS
Enhanced gameplay experience with polished mechanics
Map Progression & UI EnhancementsImproved navigation and user interface
Map Transition Confirmation:
• Added "Do you want to exit?" confirmation panel when reaching Day 30 on the first map
• Prevents accidental progression and gives players control over their timing
• Seamless transition between maps with clear player choice
Enhanced Resource Management:
• NEW: Basic Soldier count now displayed in the TOP UI resource bar
• Real-time visibility of your military strength at a glance
• Better strategic planning with immediate troop information
Improved Combat Visualization:
• NEW: Radial white sprite indicators showing soldier attack ranges
• Visual feedback similar to Clash of Clans defense units
• Clear tactical information for optimal unit placement
• Enhanced strategic depth with visible combat zones
Combat & Visual ImprovementsPolished combat mechanics and visual effects
Stonefist Stone Enhancements:
• FIXED: Random appearance issues on map locations
• NEW: Added explosion effects to Stonefist stones
• More satisfying and impactful combat interactions
• Consistent visual behavior across all map areas
Soldier Visibility Fixes:
• FIXED: Soldier shadow rendering issues
• Improved visual clarity and depth perception
• Better integration with environmental lighting
• Enhanced overall visual polish
Combat System Improvements:
• FIXED: Random bullet visual artifacts in air
• Cleaner, more consistent projectile rendering
• NEW: Population requirement notifications for Machine Gun units
• Clear feedback when resources are insufficient for unit deployment
Gameplay Mechanics & StabilityEnhanced reliability and user experience
Card System Improvements:
• FIXED: Aircraft card spawning issues
• More consistent and reliable card distribution
• Better balance in unit availability
Reroll System Fixes:
• FIXED: Reroll button activation inconsistencies
• Reliable access to card refresh functionality
• Improved strategic flexibility
Steam Cloud Save Synchronization:
• CRITICAL FIX: Enhanced Steam Cloud save functionality
• IMPORTANT: For proper synchronization, load your save on the original device first, then access on new devices
• Reliable cross-device progress preservation
• Seamless gaming experience across multiple platforms
VISUAL POLISH & USER EXPERIENCE
Every detail refined for maximum immersion
UI Enhancements:
• Cleaner resource bar with soldier count integration
• More intuitive combat range indicators
• Improved visual feedback for all interactions
Combat Clarity:
• Fixed shadow rendering for better depth perception
• Eliminated visual artifacts that could distract from gameplay
• Enhanced explosion effects for more satisfying combat
Strategic Information:
• Real-time soldier count visibility
• Clear combat range indicators for tactical planning
• Improved notification system for resource requirements
PERFORMANCE & STABILITY
Optimized for smooth survival gameplay
Technical Improvements:
• Enhanced Steam Cloud save reliability
• Fixed visual rendering issues
• Improved UI responsiveness
• Better resource management system
Cross-Platform Compatibility:
• Reliable save synchronization across devices
• Consistent performance across different hardware
• Optimized for various screen resolutions
Stay connected, Survivors...
The apocalypse is almost here, and every detail matters. 6 days remaining until you face the ultimate survival challenge!
Are you ready for what's coming?
