1、先奉上庆移动端上线给大家的福利

【庆移动端发售福利】



1)【PC专属】时装：墨染青锋（男）





2)【PC专属】时装：墨染青锋（女）





3)【PC专属】特效：劫焰





4)【PC专属】特效：天机





5)【PC专属】人物特效：北饮狂刀





6)【PC专属】人物特效：南麟剑首



【上次更新延迟福利】

【预约里程碑特效】

1) 以上福利更新后直接获得，无需领取激活码。





2) 以上福利在游戏内右上角——易容——衣橱——各特效、时装界面启用



2、重磅！超大规模修复优化。预计PC端再更新2次左右将解决所有历史遗留BUG

【TapTap8月29日部分更新内容预告】

1) 优化了全局阴影效果的消耗，并默认为关闭。大家在游戏过程中仍觉得卡顿和发热，可以在设置中调整画质和帧率试试。





2) 优化了草的密度，提升、稳定帧率





3) 优化了NPC名字，将NPC名字从3D变成2D，提升性能



2、关于存档慢、存档闪退的问题（第一波）

点击查看优化排期

3、BUG修复和优化

) 针对视角问题进行了优化，靠近障碍物时不会拉近视角，只有当摄像机碰撞到障碍物时才会拉近视角。欢迎大侠将本次更新后的视角体验在官微群或TapTap论坛反馈给我们，超级感谢！





2) TapTap静默登录，大家登录一次后可保持登录状态





3) 修复了捏脸吞天赋问题





4) 修复了偶发捏脸保存后会复原的问题





5) 修复了境界提升不加血量





6) 修复了女主做支线给老妇人药王散跳界面卡死





7) 修复了队友不能学习武学的问题





8) 修复了连招不能拖拽的问题





9) 修复了交互npc结束后NPC依然消失的问题





10) 修复了境界进阶不加血量的问题





11) 修复了武学连招装备连招时点击空白区域卡死的问题





12) 修复了将门线开局配音混乱的问题





附上8月28日安卓第二波更新

各位大侠好，《下一站江湖Ⅱ》正式版PC端第135更已于8月29日23:30更新。大侠们退出游戏更新即可。【PC专属】武器特效：大夏龙雀（刀）【PC专属】武器特效：丈八红樱（枪）更新后可获得【特效】桃花影落注：1) 修复了触发敛梦支线，对话之后选择第二个选项必定卡死的问题2) 修复了浪子线新手偶发情况下点击返回地面就会主线卡死的问题3) 修复了菜单界面无法移动手柄光标的问题4) 修复了与npc触发对话时，使用回车键不能跳过对话，需要鼠标点击一下才行5) 修复了成就-挑战固定npc成功后，成就显示无法完成的问题6) 修复了npc的请教界面出现关系图谱的关键词的问题7) 修复了成就-武学-天下第一剑修炼到化境无法完成的问题8) 修复了NPC的介绍框远距离无文字介绍的问题9) 修复了道具“咕咾肉”显示错误的问题10) 修复了有动画剧情时，没有做按键屏蔽的问题11) 修复了偶发情况下靠近奇遇npc不触发剧情的问题12) 修复了删除云存档账号后，再次进入云存档界面，出现请求错误提示13) 修复了删除云存档时建议增加二级确认弹窗的问题14) 修复了个别npc半截身子在地下的问题15) 修复了部分对话文案显示不全，只显示前面几个字16) 修复了按esc键，在打开随机NPC详情页面-再点击经历按钮几次，界面卡死的问题17) 修复了万宗洗练属性无任何变化的问题18) 修复了读档后队友已激活的周天效果失效的问题19) 修复了成就-武学-若水剑柔、抱阳剑谱、暮雪迟剑、天行无字、飞仙剑韵、墨羽非攻，无法完成的问题20) 修复了收押进监牢里面不显示npc的问题（重新读档就会显示）21) 修复了点击小地图-势力-分配后没反应的问题22) 修复了门派-藏经阁-出售后，物品数量不显示的问题23) 修复了队友使用回马枪时只有特效没有动作的问题24) 修复了门派-势力-帮众显示为0的问题25) 修复了打坐完结束后，日期又会回到打坐之前的日期的问题26) 修复了PC动作模式下点击视距按钮无功能27) 修复了将门主线没有易容引导和改名的问题28) 修复了部分石头资源不正常的问题29) 修复了部分npc没有模型的问题30) 修复了（226，309）宝箱悬空的问题31) 修复了（232，315）宝箱悬空的问题32) 修复了（229，287）宝箱悬空的问题33) 修复了（250，341）宝箱悬空的问题34) 修复了个别npc腿在土里面的问题35) 修复了ai百晓生对轻功高手的回答错误的问题36) 修复了偶现与赵三爷（1409.528）赌博叫同样的点数的问题37) 修复了武学《金刚萨埵圣力》显示错误的问题38) 修复了可以与笼子进行交互的问题39) 修复了好友互动中，请求帮助后好友没有到场的问题40) 修复了京谕珠兑换时，点击商品则商店关闭，导致用户在动作模式下需再次激活鼠标才能点击确定的问题41) 优化了部分美术资源缺失的问题42) 新增了部分江湖指引中AI百晓生的问答题库43) 修复了侠云录人榜第一获取奖励逐月丹，鼠标悬停至右下角区域，TIPS不停闪烁的问题44) 修复了门派宗门大会弟子界面介绍属性信息切换有时无法一次性弹出的问题45) 修复了主角连续释放技能时，只有第一个释放的技能有技能名称显示的问题46) 修复了抓捕完成后，回复赵长歌不能指引的问题47) 修复了ai百晓生关于不夜京贡献堂主的坐标错误的问题48) 修复了基础材料数量超框的问题49) 修复了轻功-踏浪行波竹子特效异常的问题50) 修复了身份制作前面三个已经完成，并领取成功，但是左边依然显示0/4。51) 修复了小地图-势力地图-没有缩放地图四个字的问题52) 修复了探索成长前面两个已经完成，并领取成功，但是左边依然显示0/5的问题。要领取完成才能显示完毕53) 修复了加入狂刀绝剑门后，侠云录榜单角色势力显示未不详的问题54) 修复了8月13日第131更后老档有两个伙伴贴图丢失的问题55) 修复了宠物改名-快捷键与改名按键冲突，按M键会跳转到小地图的问题56) 修复了绝影楼总管--暗杀指派后有重叠的问题57) 修复了npc有多个技能时，交互--请教--技能界面显示不全的问题58) 修复了轻功升级后，再次点击升级按钮，文字“感悟”反色且显示异常的问题59) 修复了与npc对饮，叫完一轮点之后，先叫点再开就开不了npc，只能继续叫点的问题60) 修复了偶发情况下部分npc名字无法正常显示的问题61) 修复了向npc请教技能时，需要消耗情分值，但没显示出来的问题62) 修复了操作设置锁定相机追踪速度超框的问题63) 修复了白色棋子（303，1022）美术资源出错的问题64) 修复了出现两个及以上npc互动时，先选择下面的npc互动，之后互动键变为空白的问题65) 修复了蛊惑npc成功后，让其留在原处，npc仍然会跟随的问题66) 修复了钱不够时出售道具提示描述错误的问题67) 修复了使用唤马铃前往监牢岛，花费的金币错误的问题68) 修复了角色丹药装备未提示已装备的问题69) 修复了华山论剑中，所有队友都显示破碎虚空境界的问题70) 修复了坐骑、时装、特效穿戴按钮缺少点击响应动画的问题71) 修复了武器特效启用标签逻辑错误的问题72) 修复了服装穿戴-点击穿戴后屏幕闪一下，也没显示已穿戴的问题73) 修改了“开放模式”按钮为“视距”按钮74) 修复了拍卖行竞拍商品，竞拍失败后不会退钱的问题75) 修复了（1051，1430）草药和矿石模型悬空的问题76) 优化了宗门商店的技能卷、化境卷、秘笈显示，加“已学会”的标签77) 修复了（1720 ，636）宝箱悬空的问题78) 修复了江湖指引关于“清风观羽士”的坐标回答错误的问题79) 修复了飞鸽-天榜第0名描述错误的问题80) 优化了npc请教技能界面能看到招式的效果81) 修复了（228，287）宝箱悬空，无法打开的问题82) 修复了移动端上面显示门派，在PC端上面通过读档无法显示门派的问题83) 修复了部分对话文案显示不全的问题（我们还在进一步收集群里和外网的问题，更多的优化和修复将在正式更新时公布）1、优化性能设置界面增加了开关选项，大家可以根据游戏体验自由调节！建议要开60帧大侠、保持关闭该类开关以减少发热和消耗！游戏过程中尽量减少后台运行的APP数量。这两天我们正在解决存档慢、闪退的问题，预计周末更新出来给大家。当前我们存档文件过大，使用json文件读取速度效果不好。存档时使用了大约400m的内存空间，所以会导致部分机型存档时间过久和闪退。我们打算采用另外的方式进行存储存档文件，欢迎大侠将周末优化后的存档体验反馈给我们，感谢~附上8月27日安卓第一波更新白玉京工作室 拜上