各位殿下早上好！

上次产品发布后至今，我们也通过Steam、玩家群、社交平台等渠道，收到了大家很多中肯的反馈，这对开发组来说是无比珍贵的，非常感谢各位殿下对《长安：石之舞》的热爱。

结合大家反馈中呼声较高的意见，开发组在多次讨论后，决定在近几个月中对版本进行一些重大更新，既有原有系统的优化调整，也有不少新增内容。时隔数月，今天终于可以呈现给大家，请喜爱肉鸽的殿下们多品鉴指正！

这次更新主要包括了补充局外成长、战前自由搭配、BD随机性保护、流派终极形态爽感提升，性能优化和稳定，平衡各流派数值，减弱重复感等等。

本次版本新增包括：

1、 新增天赋系统：将原有等级带来的固定养成，变成可以在局外自由搭配的天赋树，使局外养成有更多主动选择权。

2、 新增魄藏系统：在展示七魄图鉴的同时，允许战前自主进行ban魄操作。

3、 新增遗物重铸系统：可以在局内通过重铸遗物随机搭配想要的流派属性，使局内变化更丰富自主。

4、 新增全流派终极形态：更新全部流派终极形态，确保每系BD有可追求的终结形态，同时完成魄数值和词条的调整，增加流派搭配推荐等内容。

5、 新增难度：新增四难度-归玄，并在四难度通关后，增加可以无限挑战的无尽关卡“苦海”，提升局内挑战的体验深度。

6、 新增多结局：包含4个正传结局+4个后续结局+2个隐藏结局，给到玩家更多体验内容。同时，剧情选项按钮增加命簿提示，明确告知多结局达成路径。

7、 新增游戏指南：可以随时在指南中查看游戏玩法介绍。

优化内容包括：

1、 魂册系统优化：调整了魂册系统开放内容，同时增加了ban魂的操作空间。

2、 交互优化：魂装配界面交互、命薄系统UI优化，降低游戏上手难度和理解成本。

3、 关卡优化：配合局内外养成节奏，修改关卡怪物的属性，优化关卡链路长度，使关卡体验感受更流畅。

4、 手感优化：针对部分流派操作手感不好的问题，进行了深度优化，并增加了冲刺普攻、蓄力转向等细节操作。

5、 性能优化：解决BD终极时的卡顿问题，同时更新流派大招音效。

受限于人力和时间，我们对于游戏的优化还没有做到最好。但我们仍然会尽最大努力听取大家反馈，完善我们的游戏。

希望这次更新能给各位殿下带来一个不一样的版本，体验到有不一样的感受，开发组也会持续倾听大家的声音！ 有任何想法或建议，欢迎随时通过官方渠道反馈！

感谢各位一路以来的陪伴与支持！让我们共同见证游戏的蜕变！