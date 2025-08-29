v1.1.18 版本更新说明
新增
1.新增4个辅助技能
暗金调整
1.逆刃誓约-反弹爆炸范围可受天赋中范围效应影响
优化
1.移除左右移动导航图标的功能
2.天赋中截图到桌面的功能改为视角回到中心
3.前削石和后削石也可空格批量使用
4.修复搜索数值的BUG
