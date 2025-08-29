 Skip to content
29 August 2025 Build 19783765 Edited 29 August 2025 – 09:59:33 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

v1.1.18 版本更新说明

新增

1.新增4个辅助技能

暗金调整

1.逆刃誓约-反弹爆炸范围可受天赋中范围效应影响

优化

1.移除左右移动导航图标的功能

2.天赋中截图到桌面的功能改为视角回到中心

3.前削石和后削石也可空格批量使用

4.修复搜索数值的BUG

