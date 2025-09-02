СМОТРЕТЬ НА VK ВИДЕО

День рождения

В этой версии мы отмечаем юбилей — «Миру кораблей» исполняется 10 лет! Десятилетие, наполненное геройскими победами, дружескими союзами и незабываемыми моментами. Это не просто число — это путь, который мы прошли вместе.

Мы искренне благодарим каждого из вас: тех, кто был с нами с самого начала, и тех, кто присоединился по мере развития игры. Без вашей поддержки, обратной связи, страсти и преданности этот мир не был бы таким живым, ярким и настоящим. Вы — душа «Мира кораблей».

Десять лет — это не финал. Это лишь начало большой истории. Мы верим, что впереди — ещё больше эпичных баталий, новых горизонтов и возможностей. И мы продолжим двигаться вперёд, чтобы сделать «Мир кораблей» ещё лучше, интереснее и ближе к вам.

Макет: Санкт-Петербург

Ни для кого не секрет, что разработка «Мира кораблей» ведётся в Санкт-Петербурге и он уже давно представлен в игре в виде порта. А в честь Дня рождения мы решили создать его макет, украшенный к празднику. Именно он встретит вас при заходе в игру в версии 25.9. Это новый временный порт, доступный только в течение праздничного обновления.

На нашем макете вы увидите множество достопримечательностей города на Неве, а помещение, в котором он будет находиться, наполнено различными украшениями и изображениями, отсылающими к важным для нашей игры событиям. Рассматривать наш макет вместе с игроками будут и посетители виртуального музея.

Бонусы за боевые результаты

Какой же День рождения без праздничных «снежинок»? Снегопад подарков по прогнозу начнётся через неделю после выхода 25.9 и продлится до 29 сентября.

Традиционно за победу или заработок минимум 300 ед. чистого опыта на каждом корабле (начиная с V уровня) вы получите:

Корабли V–VII уровней — 10 белых самоцветов.

Корабли VIII–IX уровней — контейнер «Жемчужный трофей».

Корабли X уровня — два контейнера «Жемчужный трофей».

Суперкорабли — два контейнера «Жемчужный трофей» и 20 белых самоцветов.

Как и всегда, игроки смогут получать дополнительные бонусы за боевые результаты и забирать их с других кораблей без выхода на них в бой. Чем больше кораблей в Порту, тем больше дополнительных наград можно будет получить.

Кораблей в Порту Условие для получения базовой награды Количество дополнительных наград Условие для получения дополнительных наград 0–49 Победа или минимум 300 ед. чистого опыта в одном бою – – 50–99 1 Минимум 325 ед. чистого опыта в одном бою. 100–149 2 Минимум 350 ед. чистого опыта в одном бою. 150–199 3 Минимум 375 ед. чистого опыта в одном бою. 200–299 4 Минимум 400 ед. чистого опыта в одном бою. 300–399 5 Минимум 425 ед. чистого опыта в одном бою. 400–499 6 Минимум 450 ед. чистого опыта в одном бою. 500–599 7 Минимум 475 ед. чистого опыта в одном бою. 600+ 8 Минимум 500 ед. чистого опыта в одном бою.

Новые контейнеры

Вернёмся немного назад. У вас наверняка возник вопрос, что таят в себе контейнеры «Жемчужный трофей». Рассказываем! Это контейнер, выполненный в виде яйца Фаберже, что, к слову, является отсылкой, ведь офис «Леста Игры», в котором разрабатывается «Мир кораблей», располагается в Санкт-Петербурге на площади Карла Фаберже.

Что же самое ценное в его составе? Премиум контейнер «Сапфирный трофей»! А в сапфирном — «Рубиновый трофей»!

«Рубиновый трофей» является самым ценным из трёх и, среди прочего, может содержать в себе элитное командирское пособие (оно, к слову, будет и в «Сапфирном трофее») и премиум корабли, включая новый — линкор 9 уровня Julang. Все три контейнера также могут порадовать вас белыми самоцветами. Подробная информация о составе контейнеров будет доступна на специальной странице нашего портала после выхода обновления. А мы перейдём к другим праздничным новинкам.

Самоцветы

Вы наверняка успели задаться вопросом, для чего нужны белые самоцветы, которые будут выдаваться за боевые результаты и выпадать из новых контейнеров. Основным способом их использования станут группы карточек «Зал корабельных ценностей». Каждая из групп карточек будет содержать ценные награды, включающие Суперконтейнеры, контейнеры с элитными и не только сигналами и бонусами, премиум контейнеры и полезные ресурсы. Другой ценной наградой станут алые самоцветы — временный ресурс, за который можно будет приобрести тематические награды, включая X Chikugo с постоянным камуфляжем «Адмиралтейский» и памятным флагом, а также премиум контейнеры «Рубиновый трофей».

Игроков будут ждать несколько открываемых последовательно групп карточек.

В каждой карточке будет находиться случайная награда. Полный список наград каждой группы можно посмотреть перед открытием.

Для перехода к следующей группе нужно найти специальный ключ в текущей.

В каждой группе может находиться несколько ключей (благодаря чему найти их становится проще), но для открытия следующей достаточно одного (если вы найдёте больше ключей в текущей группе, ещё одна новая не откроется).

Что ещё можно получить?

Для линкора 9 уровня Julang, который можно получить из «Рубинового трофея», добавлен постоянный камуфляж «Дворцовый». Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть, что он, как и новый порт, добавляет в игру частичку малой родины «Мира кораблей».

Но мы решили не ограничиваться Эрмитажем и добавить ещё одну знаковую достопримечательность Санкт-Петербурга. Встречайте — постоянный камуфляж «Адмиралтейский» для крейсера 10 уровня Chikugo — ещё одного нового корабля версии 25.9.

В честь праздника в игру заглянет маскот «Леста Игры» — русалка Леста. Она будет редким командиром без привязки к нации, а также со специальной озвучкой, анимацией в порту и, впервые в игре, с четырьмя улучшенными навыками!

Ну и какой же День рождения без торта? Праздничный торт «Мира кораблей» станет центром композиции новой коллекции «Корабельный юбилей»! Также на изображении будут главные герои юбилейного обновления IX Julang и X Chikugo, яркие украшения, отсылки на праздничные обновления прошлых лет и, конечно же, котик! Все любят котиков, а котики любят «Мир кораблей» и поздравляют его с десятым Днём рождения!

Коллекция представляет собой пазл и состоит из 60 элементов, которые можно будет получить за прохождение специальных цепочек боевых задач с 17 сентября. Курс обмена дубликатов — 1 к 1. Награда за сбор — три Суперконтейнера и специальное достижение. К слову, количество открытий Суперконтейнеров до гарантированной награды в виде корабля было уменьшено, подробнее рассказали ниже в соответствующем разделе.

На память о событии традиционно добавлен флаг — «Корабельный юбилей».

Наконец, добавлен десятый символ «За выслугу лет» для командиров, чьи истории побед в «Мире кораблей» начались с выходом игры или даже ещё раньше. Вместе с этим символом наши ветераны будут получать в подарок контейнер «Особый корабль X».

Начисление наград за десятую годовщину начнётся с 5 сентября, но может происходить с задержкой.

Верфь

Прямиком с солнечных берегов Италии на Верфь приходят сразу 2 новичка — линкор 9 уровня Impero и авианосец 10 уровня Lazio! Да-да, сразу два корабля будут доступны к постройке. Впервые в истории строительства кораблей на Верфи можно выбрать, какой корабль вы будете строить.

Боевой пропуск

Боевой пропуск 25.9 связан с Верфью и празднованием Дня рождения «Мира кораблей».

Наиболее ценные награды Базового БП:

15-й и 25-й уровни: по одному этапу строительства Верфи.

Финальная награда: редкий командир Леста c 10 очками навыков.

Наиболее ценные награды Улучшенного БП:

1-й уровень: контейнер «Особый корабль X».

15-й уровень: премиум контейнер «Сапфирный трофей».

25-й уровень: 2 премиум контейнера «Сапфирный трофей».

Финальная награда: 3 премиум контейнера «Сапфирный трофей».

Всё верно: это не ошибка, а ещё одна возможность получить корабль X уровня в честь важной даты. Ко Дню рождения игры на первом уровне Улучшенного БП располагается уникальная награда — контейнер «Особый корабль X».

Обновление интерфейса

«Миру кораблей» — 10 лет. И всё это время нас сопровождала одна единственная система интерфейса. Игра при этом не стояла на месте: появлялись новые активности, механики, типы боёв. И многие из них требовали себе место в интерфейсе в Порту, чтобы привлечь внимание игрока и быть всегда под рукой. Как итог, Порт оказался перегружен, и нам приходилось оптимизировать его, в том числе убирая некоторые вкладки, что было удобно не для всех игроков. В нашей юбилейной версии мы представляем полностью переработанный новый интерфейс, ставший более современным и гибким.

Теперь в Порту есть два основных раздела — «Активности» и «Корабль». Первый включает в себя баннеры со всеми актуальными событиями, боевые задачи, контейнеры и мастерство, а второй полностью посвящён кораблю и его настройке — вооружению и снаряжению, улучшениям, командиру, экономическим бонусам, камуфляжу и флагам. Помимо этого, добавлены новые ракурсы камеры, которые позволят рассмотреть корабль с разных углов. При этом теперь можно будет быстро ознакомиться со всем оснащением корабля: проверить, сколько установлено модернизаций и какого они типа, а также какого типа установлены сигналы и экономические бонусы.

Помимо этого, обновлено Адмиралтейство. Его верхняя панель теперь соответствует верхней панели Порта, а навигация в левой части стала проще: ко всем вкладкам добавлены подписи, а также подразделы. Переработаны карточки с кораблями: на них заменены изображения, а также перемещены интерфейсные элементы. Изменения коснутся и ассортимента Адмиралтейства, но об этом мы поговорим далее.

Переработан экран «Контейнеры». Вас ждут новый ракурс, позволяющий лучше рассмотреть контейнер, карусель со всеми имеющимися на аккаунте контейнерами и возможностью докупить некоторые из них, а также отображение оставшегося до гарантированного выпадения количества открытий контейнера (если это предусмотрено). Важным нововведением стала и возможность открыть контейнер нажатием на его модель в игровом мире. Отдельно отметим обновлённое отображение полученных наград — к ним добавится цветовая индикация ценности, аналогичная уже существующей системе (от серых стандартных наград до золотых легендарных — так будут помечены корабли).

Значительные изменения коснулись визуала части игровых сущностей. В первую очередь, обновились иконки типов боя. Они сохранили общий стиль, но получили новый внешний вид. Вас ждут и новые иконки вооружения и снаряжения. Они станут проще, читабельнее и понятнее. Новые иконки получили и модернизации. В рамках переработки мы также обновили под новый стиль и иконку Корабельного премиум аккаунта. В качестве ориентира использовался премиум аккаунт нашего братского проекта — «Мира танков». Мы также унифицировали названия наших основных валют. Дублоны стали золотом, а кредиты — серебром. На это решение во многом повлияло и то, что эти ресурсы и так среди игроков звались «голда» (от английского gold — золото) и «сера» — серебро. Соответственно обновлён их внешний вид.

Наконец, в новое десятилетие мы вступаем и с обновлённым логотипом! Как и наши ресурсы, он станет более похож на «танковые», плюс в нём будет более различим якорь, ведь мы игра про корабли.

Ещё одним изменением стало удаление экрана поиска боя. Теперь, стоя в очереди на определённом корабле, вы можете, например, заниматься настройкой других кораблей или открывать контейнеры. В случае, если вы после уничтожения вашего корабля воспользуетесь кнопкой «Снова в бой», вы продолжите наблюдать за текущим боем, пока не будет найден новый. Наведя курсор на верхнюю часть экрана, вы увидите примерное или максимальное (в зависимости от выбранного типа боя) время поиска боя, а также время, которое вы уже провели в очереди.

Важным изменением также стала замена используемого в игре шрифта — теперь мы используем «Вагон» от Артемия Лебедева. Новый шрифт отлично вписался в игру, и разницу в нём заметить достаточно сложно. Однако можно: цифры стали более читаемыми.

Что же касается изменений в бою, то их немного. Во-первых, обновятся все иконки и шрифт. Во-вторых, кукла корабля будет заменена на привычную для многих игр полоску боеспособности. В-третьих, под компас будет перемещён индикатор автопилота, а также помещена подсказка про клавишу Н, показывающая состояние корабля в бою.

Мы понимаем, что столь масштабные изменения потребуют определённого времени, чтобы к ним привыкнуть. Тем не менее внедрение этих изменений сделает взаимодействие с игрой удобнее, а сам интерфейс — более гибким и готовым к дальнейшим улучшениям. Мы будем внимательно следить за адаптацией игроков к новой системе, а также проводить точечные доработки, чтобы обеспечить максимальное удобство и для игроков, и для команды разработки.

Новая карта

Провёл весь отпуск на огороде на грядках, а хотелось отдохнуть, к примеру, на Средиземном море с солнышком и красивыми пейзажами? В «Мире кораблей» можно исполнить свои желания, пусть даже виртуально. В нашем праздничном обновлении мы добавляем в игру новую карту «Рёв водопада»!

Это первая карта, на которой командой «Мира кораблей» реализована новая графическая технология, отвечающая за динамическое отображение небольшой растительности. Благодаря этому острова станут более детализированными, что значительно повысит их реалистичность.

Кампания «Морские театры Японской войны»

5 сентября 2025 года будет отмечаться 120-летие окончания Русско–японской войны. По этому случаю мы запускаем новую постоянную кампанию «Морские театры Японской войны». Она будет состоять из пяти миссий, каждая из которых рассказывает о значимой вехе этого исторического события.

Награда за выполнение ключевых заданий первых четырёх миссий — по два Суперконтейнера. За выполнение финального задания в последней миссии вы получите легендарного командира СССР Степана Макарова с 15 очками навыков. Если у вас есть данный командир, вы получите одно элитное командирское пособие.

Помимо этого, добавлены достижения за прохождение кампании и за выполнение всех её заданий.

Эсминцы СССР: Общий доступ

Эсминец VI Сообразительный перестал быть только транзитным кораблём на пути к подводным лодкам и обзавёлся собственной веткой, теперь уже в полном объёме. Ранее мы давали возможность приобрести корабли этой ветки в раннем доступе. И вот, в версии 25.9 «наши слоняры» выходят в общий доступ. Встречайте корабли с VII по X уровень: Осмотрительный, Смелый, Спокойный и Горделивый.

Главной силой новичков стало торпедное вооружение, причём не совсем типичное. Его изюминка в механике, аналогичной серии залпов с системой дозаряжания. ТА не только обладают возможностью потрубного пуска торпед, но и заряжаются потрубно. Таким образом, на новых эсминцах не обязательно ждать перезарядки целого ТА для пуска торпед. Это даёт выбор: дожидаться перезарядки всего ТА либо пускать торпеды по одной сразу после зарядки. При этом у вас практически всегда будет хотя бы часть торпед наготове. Пуск торпеды сбрасывает перезарядку следующей, если она заряжалась в этот момент. Поэтому стоит обращать внимание на состояние ТА перед атакой (аналогично тому, как работает дозаряжание залпов ГК у линкора 10 уровня Conquistador). Что касается самих торпед, то по характеристикам они добротные середнячки, а на высоких уровнях отличаются неплохой дальностью хода.

Другие преимущества ветки: хорошая маскировка и «Форсаж» с увеличенным бонусом к скорости хода. Что касается слабых сторон, то они довольно привычные для торпедных эсминцев: малый урон у ГК как за залп, так и в минуту. Набор снаряжения у новичков довольно классический: «Аварийная команда», «Дымогенератор» и уже упомянутый «Форсаж».

Балансные правки

Мы продолжаем донастройку подлодок и противолодочного вооружения на основании вашей обратной связи и статистики. Узнайте, что изменится в версии 25.9.

Изменения линкоров низких уровней

В версии 25.7 мы уменьшили формат боёв на низких уровнях, чтобы они стали динамичнее. Изучив вашу обратную связь и статистику, мы решили добавить динамики линкорам на этих уровнях. Таким образом, они будут лучше вписываться в обновлённый темп боёв, и их игровой процесс станет комфортнее.

Подробный список можно посмотреть по ссылке.

Балансные правки подводных лодок

Изменения подлодок

Максимальное одновременное количество отметок сектора сонаром для авианосцев, линкоров и крейсеров уменьшено до двух.

Благодаря изменению подлодке будет сложнее наносить значительный урон одной цели. Теперь командиру субмарины будет выгоднее следить за направлением в целом и атаковать разные корабли, чтобы максимизировать свою эффективность. В то же время для каждого отдельного корабля взаимодействие с подлодкой станет менее негативным, так как количество попаданий сонаром снизится.

Дистанция, на которой акустические торпеды перестают наводиться на эсминцы, увеличена с 240 до 480 м.

Благодаря изменению у эсминцев повысятся шансы на успех в столкновении с подлодкой.

VIII Pasopati

Количество заряжающих в носовой группе ТА уменьшено с 3 до 2.

Время перезарядки ТА уменьшено с 40 до 32 с.

VI U-69, VIII U-190 и ★ U-796

Дальность действия шумопеленгатора увеличена с 6 до 8 км.

X U-2501

Дальность действия шумопеленгатора увеличена с 6 до 8 км.

Время перезарядки базового модуля ТА уменьшено с 55 до 45 с.

Время перезарядки исследуемого модуля ТА уменьшено с 50 до 40 с.

★ Б-4

Удалено снаряжение «Ремонтная команда».

Изменения ПЛО

Урон всех глубинных бомб, сбрасываемых с кораблей, унифицирован и теперь составляет 5100.

Радиус поражения подлодок глубинными бомбами, сбрасываемыми с кораблей, увеличен на две трети.

Мы хотим усилить глубинные бомбы, чтобы у эсминца или лёгкого крейсера, сумевшего сблизиться с подлодкой, была более реальная возможность нанести ей ощутимый урон или вовсе уничтожить её.

Также переработана механика сброса Авиаудара (ГБ). Теперь подлётное время зависит от дистанции сброса.

На дистанции с 0,5 до 4 км оно будет линейно увеличиваться до 5 с.

На дистанции с 4 до 10 км. оно будет фиксировано и уменьшится до 10 с.

Благодаря изменению большие корабли смогут эффективнее противостоять подошедшим буквально в упор подлодкам, а также лучше справляться с торпедами. При этом достаточно долгая перезарядка авиаудара и ограниченное количество глубинных бомб в сбросе не позволят гарантировать полную защиту от торпед противника. К тому же, используя авиаудар против торпед, игроки лишат себя возможности нанести урон вражеским подлодкам, так что нужно будет принимать осознанное решение и адаптировать свою тактику в зависимости от ситуации в бою.

Конвой

В день рождения игры, а именно 17 сентября, возвращается временный тип боя «Конвой»! Он будет доступен до конца версии 25.9. Правила «Конвоя» остались неизменны по сравнению с последней итерацией:

Сражения пройдут в формате «12 на 12» на кораблях VIII–X уровней.

Корабли располагаются на карте двумя группами — команда сопровождения и команда атаки. Недалеко от команды сопровождения стартуют два-три союзных конвоя по два-три транспорта-бота соответственно.

Маршруты конвоя определены заранее и видны обеим командам.

Бой завершается, если все корабли одной из команд уничтожены или же выполнена основная задача — конвой проведён до точки выхода или полностью уничтожен.

Однако не обошлось и без нововведений. Теперь старт боя будет происходить на ходу со скоростью 14,9 узлов.

Адмиралтейство

Новые корабли

В обновлении 25.9 в Адмиралтействе появятся сразу три корабля, два из которых станут доступны в день рождения игры: крейсер 9 уровня Свердловск, крейсер 10 уровня Falkenhayn, крейсер 9 уровня IX F. de Miranda.

Свердовск будет доступен с выходом обновления за 19 300 ед. золота или 225 000 ед. угля.

Falkenhayn станет доступен в день рождения игры — 17 сентября — в 5:00 МСК за 30 000 ед. стали.

F. de Miranda. станет доступен в день рождения игры — 17 сентября — в 5:00 МСК за 45 000 очков исследования.

Изменения Адмиралтейства

В связи с масштабной переработкой интерфейса мы временно сокращаем ассортимент в Адмиралтействе. Часть выведенного из продажи имущества вернётся в Адмиралтейство позднее.

В первую очередь, сократился список доступных кораблей. Отметим, что выведенные из продажи корабли либо позднее вернутся в Адмиралтейство, либо будут распространяться другими способами.

X G. Kurfürst X Brisbane X Москва X Tromp IX Pommern IX Giuseppe Verdi IX Marco Polo IX Iwami IX Sun Yat-Sen IX Kearsarge IX Ägir IX Azuma IX Dalian IX Jäger IX Velos IX Groningen VIII Kaga VIII Чкалов VIII Hornet VIII Gascogne VIII Tirpitz VIII Mainz VIII Prinz Eugen X Changzheng X Слава X Севастополь X Madrid X Druid X Vampire II IX Illinois IX Resistance X Сталинград X Châteaurenault VIII Schill X Napoli X Yoshino X Callenburgh X Marceau X Hayate X Malta X Mecklenburg X Shikishima X New Hampshire X Kuzuryū X Комиссар X Сталинград X Châteaurenault X Changzheng X Слава X Севастополь X Madrid X Druid X Vampire II IX Illinois IX Resistance VIII Schill X Napoli X Yoshino X Callenburgh X Marceau X Hayate X Malta X Mecklenburg X Shikishima X New Hampshire X Kuzuryū X Комиссар

Например, некоторые корабли средних уровней уже доступны в Ремонтном доке. В продаже также появятся контейнеры «Премиум корабль VII» и «Премиум корабль VIII» за 8800 и 11 000 ед. золота соответственно.

Изменения также коснулись представленного ассортимента контейнеров. Из продажи убраны все премиум версии контейнеров, а также значительная часть контейнеров старых коллекций. При этом всё ещё доступны контейнеры коллекций, наградой за сбор которых являются корабли и легендарные командиры.

«Героическая схватка».

«Век Са Чжэньбина».

«Решительно и быстро».

«Эсминцы Италии».

«Всегда бесстрашны!».

«Эхо будущего».

Изменилась и вкладка с камуфляжами. С неё убраны постоянные камуфляжи за уголь для советских и британских кораблей. При этом «Угольные» и «Стальные» стили остались доступны. Камуфляжи, которые ранее были доступны за чемпионские жетоны, убраны из продажи. Получить их можно будет из нового контейнера «Чемпионский», подробнее о котором говорится далее. Также в связи с удалением из игры чемпионских жетонов из продажи убраны продававшиеся за них постоянные камуфляжи. Подробности об удалении этого ресурса и новом способе получить камуфляжи мы расскажем далее.

Помимо этого, убраны наборы со знаками различия, а слоты в Порту теперь доступны на вкладке «Разное».

Отдельно отметим, что из Адмиралтейства убрана отдельная вкладка «Бюро исследований». При этом все наборы за очки исследования (кроме убранных из продажи кораблей) перенесены в соответствующие им разделы Адмиралтейства. Доступ к покупке наборов за этот ресурс теперь автоматически открыт всем игрокам.

Также, как уже говорилось в Блоге разработки, в рамках работы по развитию и улучшению программы «Морское братство» изменился состав раздела «Морское единство» — убрана большая часть находившихся там ранее наборов. Остались доступны контейнер «Премиум корабль VII» и Гигантский контейнер Морского братства. Однако к ним присоединились особые командиры Тимур Джабраилов и Александр Харитонов с 10 очками навыков и без привязки к нации. В будущих обновлениях мы будем постепенно добавлять в данный раздел различные награды.

Рейтинговые бои

С выходом версии 25.9 стартует третий сезон Рейтинговых боёв!

Формат

«7 на 7» на линкорах, крейсерах и эсминцах VIII уровня.

Можно участвовать в отряде до семи человек.

Ограничения

В команде может быть:

не более 2 линкоров;

не более 5 крейсеров;

не более 3 эсминцев.

На основании вашей обратной связи по прошлым сезонам Рейтинговых боёв были сделаны изменения в балансировщике. Теперь при подборе команд будут учитываться классы кораблей. Иными словами, больше не будет ситуаций, когда в одной команде было три эсминца, а в другой их не было вовсе. При этом для обеспечения нормальной работы балансировщика допускается разница между командами в один корабль каждого класса, чтобы избежать чрезмерного увеличения времени ожидания боя.





Блицы

В версии 25.9 пройдут два Блица.

Первый блиц

Начало: 8 сент., 09:00 МСК

Окончание: 15 сент., 02:00 МСК

Формат: «5 на 5» на кораблях V уровня.

Можно участвовать в отряде до пяти человек.

В команде может быть не более:

двух линкоров;

трёх крейсеров;

двух эсминцев.

Карты и режимы

«Большая гонка», «Край вулканов», «Огненная земля», «Трезубец», «Петля» и «Греция».

Бои на всех картах, кроме «Большой гонки», пройдут с уменьшенными боевыми зонами в режиме «Превосходство».

Особенностью этого Блица станет «Туман войны».

Второй блиц

Начало: 22 сент., 09:00 МСК

Окончание: 29 сент., 02:00 МСК

Формат: «3 на 3» на суперлинкорах, суперкрейсерах и суперэсминцах.

Можно участвовать в отряде до трёх человек.

В команде может быть не более:

двух линкоров

двух крейсеров

одного эсминца

Карты и режимы

«Сахалин», «Море надежды», «К полюсу!», «Раскол», «Путь воина» и «Сонный Бохайвань».

Бои на всех картах, кроме «К полюсу!», пройдут с уменьшенными боевыми зонами в режиме «Превосходство».

Особенностью этого Блица станет «Туман войны».

Различные улучшения

Разделение нанесённого урона в бою

В версии 25.5, в событии «Железная орда», мы опробовали новое отображение наносимого урона: число урона каждого снаряда и торпеды отображалось отдельно и появлялось быстрее. Помимо этого, урон разных типов попаданий (сквозное пробитие, пробитие, попадание в цитадель) окрашивался в разные цвета.

Получив много положительной обратной связи, в версии 25.9 мы добавили такое отображение наносимого урона во все доступные типы боя. При этом был сделан ряд доработок этой механики. Появляющиеся числа урона со временем будут разлетаться в разные стороны, что позволит увидеть, сколько урона нанёс каждый снаряд. Также появился общий счётчик урона, показывающий итоговый урон за несколько попаданий по кораблю противника. Попадания будут окрашиваться разными цветами в зависимости от нанесённого урона. При этом более крупные числа урона будут выводиться поверх более низких.

Улучшение системы особенностей кораблей

В версии 25.9 мы улучшим систему особенностей кораблей:

Пересмотрены ключевые особенности кораблей (те, что видны при наведении на корабль).

Существенно переработаны приоритеты расстановки особенностей. Например, на X St. Vincent теперь делается акцент на ОФ-снарядах и необычайно эффективном «Ремонтном дивизионе» — вместо самого большого урона одной торпеды и быстрой их перезарядки.

Особенности, описывающие однотипные плюсы, объединены в единую категорию. Например, «Высокая эффективность ББ-снарядов» и «Высокая эффективность ОФ-снарядов» объединены в «Высокая эффективность ГК».

Появилась категория «Снаряжение». Таким образом, итальянцы с «Дымогенератором полного хода» или французы с «Ускоренной перезарядкой ГК» получили соответствующие записи в «Особенностях».

Теперь отображение особенностей кораблей станет более релевантным и информативным, что будет полезным подспорьем для всех категорий игроков. Также устранён ряд технических недочётов и ошибок, связанных с текущей системой отображения.

Другие активности и контент

Новый контент

Добавлен контейнер «Чемпионский». Как говорилось в патчноуте версии 25.8, он заменит чемпионские жетоны. Контейнер будет включать в себя постоянные камуфляжи, которые были доступны за чемпионские жетоны, а также другие ценные награды. С подробным составом можно будет ознакомиться на специальной странице портала, после выхода обновления.

Ну и какое обновление игры без аниме-женщин? Встречайте — Лили Торн! Эта выполненная в приятной аниме-стилистике командирша будет обладать специальной озвучкой, а также не имеет привязки к нации корабля. О том, как получить данного командира, мы расскажем позднее.

Изменение контейнеров

В версии 25.9 мы обновили состав Суперконтейнера. Он стал ценнее, при этом вероятность его получения не изменилась.

Количество Суперконтейнеров, которое необходимо открыть до гарантированного выпадения корабля, если он не выпал ранее, уменьшено с 200 до 80. Если на момент выхода версии 25.9 у вас открыто более 80 Суперконтейнеров с момента последнего выпадения корабля, вы гарантированно получите корабль из следующего Суперконтейнера.

Количество угля увеличилось с 7500 до 10 000 ед. Вероятность выпадения не изменилась.

Вероятность выпадения стали увеличилась с 1 до 1,5%.

Количество очков исследования увеличилось с 1500 до 2000. Вероятность выпадения увеличилась с 1 до 1,5%.

Вероятность выпадения свободного опыта и элитного опыта командиров увеличилась с 6,5 до 10% (отдельно для каждого).

Вероятность получить редкие экономические бонусы одного из типов увеличилась с 1,5 до 7,5%.

Вероятность получить элитные экономические бонусы одного из типов увеличилась с 0,5 до 1%.

Количество особых сигналов каждого из типов увеличилось с 30 до 50. Вероятность получить особые сигналы одного из типов уменьшилась с 3,25 до 2,25%.

Количество редких сигналов каждого из типов увеличилось с 20 до 30. Вероятность получить редкие сигналы одного из типов уменьшилась с 1,25 до 1%.

Количество элитных сигналов каждого из типов увеличилось с 15 до 20.

Общая вероятность выпадения кораблей увеличилась с 1 до 1,5%. Из них: Вероятность выпадения кораблей Х уровня и редких увеличилась с 0,03 до 0,06%. К их списку добавлен X Callenburgh . Вероятность выпадения кораблей VIII–IX уровней увеличилась с 0,15 до 0,24%. К их списку добавлены IX Наварин , VIII Pasopati , VIII Picardie , IX Щербаков , VIII Д. Пожарский , VIII Schill и IX Тольятти . Вероятность выпадения кораблей V–VII уровней увеличилась с 0,82 до 1,2%. К их списку добавлены VI Dupleix , VII F. Ferruccio , VI Leipzig и VII Pfalz .

Из состава Суперконтейнера убраны особые экономические бонусы. Остальные предметы и вероятности их выпадения не изменились.

Помимо этого, в 25.9 расширился состав контейнеров с премиум кораблями VI–IX уровней, а также контейнера с особыми кораблями Х уровня и их версий «Запасы коллекционера». В контейнеры соответствующих уровней включены те же корабли, что будут добавлены в Суперконтейнер. Аналогичные изменения коснулись премиум контейнера «Леста Игры».

Последним изменённым в версии 25.9 контейнером стал «Прямой телеэфир». В его первом слоте 60 000 ед. серебра заменены на выпадающие со 100% вероятностью 400 ед. угля. В третьем слоте вместо 100 жетонов единства находятся 5 стандартных экономических бонусов одного типа.

Также изменён внешний вид контейнеров «Больше экономических наград», «Больше сигналов», «Больше угля», «Больше камуфляжей», «Ежедневный» и Суперконтейнера.

Тестовые корабли

Для тестирования в игру добавлены два американских корабля: крейсер Constitution и линкор President.

Соответственно добавлены памятные флаги для двух новичков. Помимо этого, как мы и обещали ранее, добавлен памятный флаг для ★ Aquitaine. Также появится флаг для ★ Piemonte. Подробностями о том, как его получить, мы поделимся позднее.

Будущие изменения

В версии 25.10 изменится состав тематических юбилейных контейнеров. Белые самоцветы в них будут заменены на серебро: в «Жемчужном трофее» — на 375 000, в «Сапфирном трофее» — на 750 000, а в «Рубиновом трофее» — на 1 500 000 ед.

Ещё одно изменение коснётся «Морского братства». С его странички уйдёт раздел «Награды». Возможность приобрести Гигантский контейнер Морского братства останется в Адмиралтействе. В дальнейшем мы планируем более комплексно переработать нашу реферальную программу, так что следите за новостями.

Также в обновлении 25.10 изменятся внешний вид и название жетонов единства. Подробности будут доступны позднее.

Прочие изменения и улучшения

Исправлена ошибка, из-за которой характеристики снаряжения «Гидроакустический поиск» у VIII Чапаев и VIII Tone не соответствовали их уровням. Обнаружение кораблей увеличено с 4 до 5 км, а торпед — с 3 до 3,5 км.

Для исправления ошибки с торпедными бабочками у V Minekaze и IX Jäger изменены максимальные углы пуска. У Minekaze увеличены на 1 градус в сторону носа у первого и третьего ТА, а также на 17 градусов в сторону кормы у второго ТА. У второго ТА Jäger уменьшены на 5 градусов в сторону кормы.

Исправлена ошибка, из-за которой могло происходить аварийное завершение работы клиента при заходе на карту «Греция».

Произведены доработки кораблей и камуфляжей: X А. Невский , X Colbert , X Marceau , X Halland , IX Marco Polo , IX Грузия , VIII Shōkaku , камуфляж X Zaō «Копьё Септета», IX Tranclucator , X Midway , VIII Implacable , VI Ark Royal , VIII Graf Zeppelin , VIII Aquila , X Napoli и камуфляж «Особый», IX Jutland CLR , ★ Condé CLR , X Yamato CLR .

Убрана возможность продавать премиум подводные лодки VIII уровня за золото.

Добавлена возможность переставлять снаряжение на авианосцах.

Обновлены условия задач клана, выполнявшихся в Клановых боях. Теперь они выполняются в Рейтинговых боях.

Исправлена ошибка, из-за которой музыка в бою могла не меняться после обнаружения корабля.

Исправлена ошибка, из-за которой на X Natsukaze глубинные бомбы сбрасывались только с одной стороны.

Расширена «Историческая справка» для большинства советских кораблей.

Исправлены точки появления в начале боя для подводных лодок на картах «Окинава» и «Северное сияние».

Исправлена ошибка, из-за которой в окне «Праздничные награды» могли появляться корабли без праздничных наград, но с боевыми бонусами на очки исследования.

Исправлена ошибка, из-за которой боты не использовали «Авиаудар ГБ» при попадании в него сонара подводной лодки.

Исправлена ошибка, из-за которой отображалась разная сложность у кораблей — аналогов VII Boise и VII Nueve de Julio .

Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно передать командование в отряде игроку не соклановцу.

Камуфляжи Remembrance Night ( VII Helena ), «Непотопляемый Сэм» ( VI Ark Royal , VIII Cossack , VIII Bismarck ) скрываются фильтром «Камуфляжи и командиры в неисторической стилистике».

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях отображалось некорректное значение максимального урона глубинных бомб.

Исправлена ошибка, из-за которой подлодке, которую засекли с помощью шумопеленгатора, ошибочно приходило звуковое оповещение об обнаружении.

Исправлена ошибка, из-за которой LGC мог запускать не ту версию клиента после загрузки предварительных обновлений.

Исправлена ошибка, из-за которой в окне «Рейтинг» мог выводиться технический текст.

Полный список доступен в нашем Центре поддержки.



