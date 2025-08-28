 Skip to content
28 August 2025 Build 19770148 Edited 28 August 2025 – 12:09:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Hi everyone! This update mainly fixes some in-game issues . Thanks for your feedback!

 

※Bug Fixes

1.Fixed several game-related issues

 

Follow us for more info:

Official website:

https://db.luckycalf.com/

Discord:

https://discord.gg/aNsWHmvhTN

