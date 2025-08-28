【08月28日不停服更新内容公告】亲爱的雀士大大08月28日不停服更新维护已完成，雀士大大可以重新登录游戏获取新版本内容更新包。■本次更新内容如下更新内容：1. 【盛夏留念对对和】活动复刻开启！活动界面翻新！（09月04日11：00开启）2. 动态桌布礼包【华洋合璧】（李忘忧）限时售卖！（09月04日11：00开启）3. 限定【自选祈愿：市井人间】复刻开启！（09月11日11：00开启）4.【自选祈愿：市井人间】可获得雀士追加：生酒、未来院日向！5. 动态桌布礼包【紧张不安】（桂五十铃）限时复刻！（09月11日11：00开启）6. 动态桌布礼包【夏日狂欢】（莫莉·谢丝塔）限时复刻！（09月11日11：00开启）7. 动态桌布礼包【黑砂玩水回来了】（黑砂）限时复刻！（09月11日11：00开启）8. 动态桌布礼包【深海镜像】（克莱耶）限时复刻！（09月11日11：00开启）