【08月28日不停服更新内容公告】
亲爱的雀士大大
08月28日不停服更新维护已完成，雀士大大可以重新登录游戏获取新版本内容更新包。
■本次更新内容如下
更新内容：
1. 【盛夏留念对对和】活动复刻开启！活动界面翻新！（09月04日11：00开启）
2. 动态桌布礼包【华洋合璧】（李忘忧）限时售卖！（09月04日11：00开启）
3. 限定【自选祈愿：市井人间】复刻开启！（09月11日11：00开启）
4.【自选祈愿：市井人间】可获得雀士追加：生酒、未来院日向！
5. 动态桌布礼包【紧张不安】（桂五十铃）限时复刻！（09月11日11：00开启）
6. 动态桌布礼包【夏日狂欢】（莫莉·谢丝塔）限时复刻！（09月11日11：00开启）
7. 动态桌布礼包【黑砂玩水回来了】（黑砂）限时复刻！（09月11日11：00开启）
8. 动态桌布礼包【深海镜像】（克莱耶）限时复刻！（09月11日11：00开启）
