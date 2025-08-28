 Skip to content
Major 28 August 2025 Build 19766347
Update notes via Steam Community


1.0.5000.0

版本號：可於主標題畫面左下角確認

新增


  1. 劇本：破廟路線

  2. 劇本：青城留學的可能性

  3. 劇本：與葉雲裳結緣的可能性

  4. 劇本：支線劇情

  5. 劇本：三師兄閒談

  6. 劇本：龍湘相關支線

  7. 系統：自動偵測預設語言

  8. 劇場：對話顯示主角稱號

  9. 養成：新的養成結果

  10. 技能：如意境的技能效果

  11. 商店：第二年後期販售秘笈-太祖長拳

  12. 鍛造：新的開發項目

  13. 煉丹：新的煉丹項目

  14. 講經堂：新增兩個風雲史


調整


  1. 決鬥：傷害加成的數值計算方式

  2. 列傳：葉雲裳列傳內容

  3. 列傳：葉雲舟列傳內容

  4. 秘笈：苦惱拳(LvMax佛學+) (已修練不適用)

  5. 秘笈：金剛腿(LvMax佛學+) (已修練不適用)

  6. 秘笈：太祖長拳(LvMax佛學+) (已修練不適用)

  7. 秘笈：金鐘罩(LvMax佛學+) (已修練不適用)

  8. 講經堂：汗青書獲得的命運點數上限為160

  9. 講經堂：生死簿獲得命運點數上限為160


修正


  1. 決鬥：麻痺Lv3 效果修正(受到3倍傷害)

  2. 技能：風雷神腳的觸發條件，獲得\[騰空]後不會重複觸發

  3. 技能：獲得\[騰空]時，無法發動其他絕招類的技能

  4. 劇本：決戰臥雲崗後，龍湘離開唐門的記錄

  5. 劇本：唐布衣在江陵大戰期間離開唐門的紀錄

  6. 劇本：唐門內戰後，上官螢離開唐門的紀錄

  7. 劇本：錯別字修正

