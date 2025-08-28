1.0.5000.0
版本號：可於主標題畫面左下角確認
新增
劇本：破廟路線
劇本：青城留學的可能性
劇本：與葉雲裳結緣的可能性
劇本：支線劇情
劇本：三師兄閒談
劇本：龍湘相關支線
系統：自動偵測預設語言
劇場：對話顯示主角稱號
養成：新的養成結果
技能：如意境的技能效果
商店：第二年後期販售秘笈-太祖長拳
鍛造：新的開發項目
煉丹：新的煉丹項目
講經堂：新增兩個風雲史
調整
決鬥：傷害加成的數值計算方式
列傳：葉雲裳列傳內容
列傳：葉雲舟列傳內容
秘笈：苦惱拳(LvMax佛學+) (已修練不適用)
秘笈：金剛腿(LvMax佛學+) (已修練不適用)
秘笈：太祖長拳(LvMax佛學+) (已修練不適用)
秘笈：金鐘罩(LvMax佛學+) (已修練不適用)
講經堂：汗青書獲得的命運點數上限為160
講經堂：生死簿獲得命運點數上限為160
修正
決鬥：麻痺Lv3 效果修正(受到3倍傷害)
技能：風雷神腳的觸發條件，獲得\[騰空]後不會重複觸發
技能：獲得\[騰空]時，無法發動其他絕招類的技能
劇本：決戰臥雲崗後，龍湘離開唐門的記錄
劇本：唐布衣在江陵大戰期間離開唐門的紀錄
劇本：唐門內戰後，上官螢離開唐門的紀錄
劇本：錯別字修正
