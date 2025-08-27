 Skip to content
27 August 2025 Build 19748183 Edited 27 August 2025 – 02:26:47 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

v1.1.15版本更新说明：

新增

1.新增9个战胜折磨难度成就

2.新增太古崇敬石

3.新增装备搜索关键词功能

暗金调整

1.圣剑之盾-新增格挡率词条(新装备生效)

优化

1.修复右键珠宝穿戴时，没有即时刷新属性的BUG

2.修复符文镶嵌到身上的装备时，没有立刻保存的BUG

3.修复抽奖送经验没有给天赋点和属性点的BUG

