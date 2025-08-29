 Skip to content
29 August 2025 Build 19747638 Edited 29 August 2025 – 05:09:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

調整・改善

  • 日本語以外の言語でプレイしたとき、日本語のボイスのみで進行するシーンに、設定言語に応じた字幕を表示するようにしました。

  • 簡体字でプレイしたとき、裁判パートにおける議論テキストの行間を、日本語と同程度になるよう調整しました。

  • シナリオおよび魔女図鑑の簡体字版のテキストに、軽微な修正を施しました。

既知の不具合

  • 第 2 話以降の裁判パートにおいて、一部のキャラクターが表示されない場合がある不具合を確認しています。

