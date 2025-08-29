日本語以外の言語でプレイしたとき、日本語のボイスのみで進行するシーンに、設定言語に応じた字幕を表示するようにしました。

簡体字でプレイしたとき、裁判パートにおける議論テキストの行間を、日本語と同程度になるよう調整しました。