調整・改善
日本語以外の言語でプレイしたとき、日本語のボイスのみで進行するシーンに、設定言語に応じた字幕を表示するようにしました。
簡体字でプレイしたとき、裁判パートにおける議論テキストの行間を、日本語と同程度になるよう調整しました。
シナリオおよび魔女図鑑の簡体字版のテキストに、軽微な修正を施しました。
既知の不具合
第 2 話以降の裁判パートにおいて、一部のキャラクターが表示されない場合がある不具合を確認しています。
