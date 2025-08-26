 Skip to content
26 August 2025 Build 19745176 Edited 26 August 2025 – 20:09:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
  • Added exploding pumpkin bomb in Flipper Fog level
  • Moving wall sounds
  • First pass on seal hit stun mechanic
  • Loading curtain delay tweak

  • フリッパーフォグに爆発カボチャ爆弾を追加
  • ムービングウォールのサウンドを追加
  • アザラシのヒットスタン機能（初版）
  • ローディングカーテンの遅延を調整

  • Добавлена взрывающаяся тыква-бомба на уровне Flipper Fog
  • Звуки для движущихся стен
  • Первый вариант механики оглушения тюленей
  • Подправлена задержка загрузочного экрана

