- Added exploding pumpkin bomb in Flipper Fog level
- Moving wall sounds
- First pass on seal hit stun mechanic
- Loading curtain delay tweak
- フリッパーフォグに爆発カボチャ爆弾を追加
- ムービングウォールのサウンドを追加
- アザラシのヒットスタン機能（初版）
- ローディングカーテンの遅延を調整
- Добавлена взрывающаяся тыква-бомба на уровне Flipper Fog
- Звуки для движущихся стен
- Первый вариант механики оглушения тюленей
- Подправлена задержка загрузочного экрана
Patch 1.0.35
Update notes via Steam Community
Windows English Depot 3305771
