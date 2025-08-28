検閲官殿

グルツァナ国家保安省 情報局より、業務環境の改善措置についてお知らせいたします。

内容は以下の通りです。

一部のエンディング前に評価画面を表示するように変更

一部のエンディングの演出をスキップできるように変更

貴殿の一層の献身に期待します。

我らがグルツァナに栄光あれ。