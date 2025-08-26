各位赛博钓鱼佬大家好！

【神说，要有鱼】

鹅城还缺点什么呢？

聪明的玩家可能早就发现了，双子峰山脚作为一个新地点，有一个大湖，却没有任何相关行动。

更聪明的玩家看了这次开发日志的标题，就已经猜到这次要介绍的新内容：钓鱼玩法。

钓鱼是一项由三级探索解锁的机制，你需要购买鱼竿和钓饵来进行钓鱼，然后会触发一个钓鱼小游戏。在赛博钓鱼佬心中，小游戏才是主体，其他无关紧要，但还是要为数值怪们介绍一下此玩法的收益。

开发中画面，不代表最终效果

【好耶，是新专长】

解锁钓鱼玩法的时候，也会解锁钓鱼专长。

自EA上线以来，我们收到许多增加新专长的建议，但从未增加过专长。这是因为大多数建议是关注绘画、唱歌、书法等艺术类兴趣，而我们对专长的定位必须与体魄高度相关，比如这次的钓鱼就很合适。

钓鱼专长可以像其他专长一样，通过被动的练习来提高经验，同时每次钓鱼以后也会增长一部分钓鱼经验。通过积累经验，提升专长等级（最高5级），可以不断提高钓鱼行动的收益。

【上什么学，卖鱼去】

如果你的运气技术足够好，成功钓上一条鱼，那么它就会进入鱼篓里，这是独立于背包的地方。你可以在鱼篓中选择怎么处理钓上来的鱼，包括三种操作：出售、加菜、放生。

出售会根据鱼的重量计算其价格，重量越重，价格越高；加菜则会根据鱼的体型增加妈妈的信任，例如1斤~2斤鱼增加的信任是一样的；放生的话，不管鱼的体型重量，统一增加固定的心情。

这样设计的目的是增加操作的多样性，总体策略当然是越小的鱼越适合放生，越大的鱼越适合出售，但具体多小就应该放生，就需要根据各自的养成情况作出各自的判断了。

注：我们考虑过放生大鱼时，增加的心情会变少，但还是放弃了。因为你顶着这么多零花钱的诱惑依然选择放生，说明你真的很喜欢放生，那你继续开心好了。

【我的图鉴呢？？】

俗话说，钓鱼没有图鉴，等于没有钓鱼，我们深以为然。但由于相应的UI尚未完成，这部分只能跳过。

【好像还缺点什么……】

没错！是垃圾！我们最后还加了一点垃圾，毕竟俗话也说过，没有钓过垃圾的钓鱼佬不是一个合格的钓鱼佬。

这里的“垃圾”是广义的概念，除了破烂球鞋这样真正的垃圾外，还可能钓上一些神秘的垃圾，当然我们不能对它们进行介绍，否则就不神秘了。