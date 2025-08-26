感谢各位玩家对《恋爱绮谭》系列一直以来的支持！

在过去的几个月里，为了确保游戏准时上线，制作组全员爆肝，在人力有限的情况下未能及时同步制作进度，在此向所有关注我们的玩家们致以诚挚的歉意。

《恋爱绮谭 不存在的回忆》发售信息如下↓

· 游戏名称：《恋爱绮谭 不存在的回忆》

· 发售平台：Steam

· 原价：43元

· 首发优惠：39元（9折）

· 剧本长度：· 20W字+

· 游戏时长：6-8个小时

· 众筹解锁追加内容：“小瞳特别的梦——《恋爱小瞳 不存在的视线》”（3W字+），将于今年10月以免费更新的形式，直接接续在游戏的结尾之后，届时会有新的时间线和成就更新，敬请期待！

本作为《恋爱绮谭》前两部的fan disk，同时也是系列的“解谜篇”，建议通关《不存在的夏天》与《不存在的真相》后再进行游玩。

为此，我们准备了三部的捆绑包，供新玩家一同购入——



同时我们与今日发售的《亿数追忆》推出“怪异 × 超自然AVG”捆绑包：

· 同时购买两部作品可享【-10%】优惠；

· 已购买其中一部的玩家，补购另一部同样享受折扣。

众筹解锁塔相关内容更新进度我们也会定期公布

OST增加全新广播剧：

计划26年1月以广播剧形式更新在游戏OST中。

梦野瞳感谢直播：

众筹结束前一周已经播出，感谢各位的捧场和观看。

梦野瞳直播新服装，升级LIVE2D技术：

草稿开始绘制，预计26年实装。

角色全员喵化番外：

企划开始，暂定26年4月以附加剧本形式免费更新在游戏本体内。

追加苏半夏婚纱印象曲：

已经加入游戏，原ED作为《恋爱小瞳 不存在的视线》结束时的最终ED。

商号魔都分布设立：

计划25年12月以小说形式免费更新在小册子的电子版内。

《恋爱绮谭》横版解谜外传制作确认：

企划开始，企划暂定名《真真大侦探》。

小瞳特别的梦《恋爱小瞳 不存在的视线》：

计划25年10月免费更新在主线章节之后。

赠送梦野瞳闪亮小徽章一枚：

实体版已随周边发出。

时间线解答小册子：

实体版已随周边发出，电子版已上线。

短篇跑团本《丧尸游戏：鱼头汤传奇》：

计划25年11月以跑团简要规则、跑团记录形式免费更新在小册子的电子版内。

再次感谢各位的支持。