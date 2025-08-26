【안내사항】

다가오는 9월, 새롭게 아우스테야 시즌이 시작될 예정입니다.

- 새로운 시즌의 시작과 동시에 신규 콘텐츠 및 신규 장비도 함께 추가될 예정이오니 구원자 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드리겠습니다.



- 봉쇄전, 주간 보스 레이드, 베르니케의 파편 던전



【업데이트】

썸머 페스타 이벤트 종료

- 이벤트 종료에 따라 사용하지 않은 다음 아이템은 삭제됩니다.

- [SummerFesta] 특별한 얼음, [SummerFesta] 음식 교환권, [이벤트] 문어발 미끼, [이벤트] 수박 물고기



이상한 우물 퀘스트(코발트 숲) 보상 추가

- 퀘스트 클리어 스크롤 사용 등 메인 퀘스트가 자동 클리어되는 경우에 찢어진 일기의 일부 1/2/4 아이템이 지급되지 않아, 찢어진 일기의 일부 3 아이템을 지급하는 이상한 우물 퀘스트 완료 시 획득할 수 있도록 변경됩니다.



【오류 수정】

갈색/검은색 곰돌이 인형 등 장식 아이템의 툴팁이 잘못 표시되고 있는 현상



이시다비 프리데티 액세서리의 효과가 일루저니스트 환영에 적용되는 현상



안녕하세요, 트리 오브 세이비어입니다.2025년 8월 26일(화) 적용되는 업데이트 내용을 안내드립니다.감사합니다.