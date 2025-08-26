Moved the game's welcome message to a more visible location.
Moved the game's news to a more visible location.
Nest visitors are once again spawning. Nest visitors can be a mix of hatchlings and juveniles and can be any species that inhabit the area's biome. Sometimes they're herbivores and sometimes they're carnivores, its random. This can give players at the nest more to do.
Spinosaurus' base movement speed has been increased.
Tyrannosaurus' base movement speed has been increased.
Giganotosaurus' base movement speed has been increased.
Sarcosuchus' base movement speed has been increased.
Suchomimus' base movement speed has been increased.
Carnotaurus' base movement speed has been increased.
Ceratosaurus' base movement speed has been increased.
Albertosaurus' base movement speed has been increased.
Gorgosaurus' base movement speed has been increased.
Daspletosaurus' base movement speed has been increased.
Allosaurus' base movement speed has been increased.
Baryonyx' base movement speed has been increased.
Acrocanthosaurus' base movement speed has been increased.
Triceratops' base movement speed has been increased.
Therizinosaurus' base movement speed has been increased.
Kryptops' base movement speed has been increased.
Dilophosaurus' base movement speed has been increased.
Skorpiovenator's base movement speed has been increased.
Dimetrodon's base movement speed has been increased.
Inostrancevia's base movement speed has been increased.
Deinonychus' base movement speed has been increased.
Troodon's base movement speed has been increased.
Velociraptor's base movement speed has been increased.
Compsognathus' base movement speed has been increased.
Some creatures' walk, run, and sprint animation speeds have changed.
Some creatures' run animation has been changed to a different animation.
Fixed a problem with the edmontosaurus' footstep sounds.
Fixed a problem with the protoceratops' footstep sounds.
Fixed a problem with the pteranodon's footstep sounds.
