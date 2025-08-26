 Skip to content
POPULAR TODAY Deadlock Hollow Knight Hollow Knight: Silksong Battlefield™ 2042 Marvel Rivals Hogwarts Legacy
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
26 August 2025 Build 19734598 Edited 26 August 2025 – 03:39:06 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

  • Moved the game's welcome message to a more visible location.

  • Moved the game's news to a more visible location.

  • Nest visitors are once again spawning. Nest visitors can be a mix of hatchlings and juveniles and can be any species that inhabit the area's biome. Sometimes they're herbivores and sometimes they're carnivores, its random. This can give players at the nest more to do.

  • Spinosaurus' base movement speed has been increased.

  • Tyrannosaurus' base movement speed has been increased.

  • Giganotosaurus' base movement speed has been increased.

  • Sarcosuchus' base movement speed has been increased.

  • Suchomimus' base movement speed has been increased.

  • Carnotaurus' base movement speed has been increased.

  • Ceratosaurus' base movement speed has been increased.

  • Albertosaurus' base movement speed has been increased.

  • Gorgosaurus' base movement speed has been increased.

  • Daspletosaurus' base movement speed has been increased.

  • Allosaurus' base movement speed has been increased.

  • Baryonyx' base movement speed has been increased.

  • Acrocanthosaurus' base movement speed has been increased.

  • Triceratops' base movement speed has been increased.

  • Therizinosaurus' base movement speed has been increased.

  • Kryptops' base movement speed has been increased.

  • Dilophosaurus' base movement speed has been increased.

  • Skorpiovenator's base movement speed has been increased.

  • Dimetrodon's base movement speed has been increased.

  • Inostrancevia's base movement speed has been increased.

  • Deinonychus' base movement speed has been increased.

  • Troodon's base movement speed has been increased.

  • Velociraptor's base movement speed has been increased.

  • Compsognathus' base movement speed has been increased.

  • Some creatures' walk, run, and sprint animation speeds have changed.

  • Some creatures' run animation has been changed to a different animation.

  • Fixed a problem with the edmontosaurus' footstep sounds.

  • Fixed a problem with the protoceratops' footstep sounds.

  • Fixed a problem with the pteranodon's footstep sounds.

Changed depots in evolution branch

View more data in app history for build 19734598
Windows Isles of Pangaea Content Depot 1403111
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link