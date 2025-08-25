The right-to-left display issue for Arabic and Persian languages has now been fixed. Additionally, other aspects of the software are being continuously updated and improved. Thank you for using it. Another thing to note: although the software has a button to set the OCR path, it does not require manual configuration as it is preset by default. The software is ready to use immediately after download: first, select the area you want to translate, then click "Start Monitoring." When the text in that area changes, the translation will be displayed automatically.
تم إصلاح مشكلة عرض اللغتين العربية والفارسية من اليمين إلى اليسار. بالإضافة إلى ذلك، يتم متابعة وتحسين الجوانب الأخرى للبرنامج. نشكركم على استخدامكم له. هناك شيء آخر ينبغي ذكره: البرنامج يحتوي على زر لتعيين مسار OCR، إلا أنه لا يحتاج إلى ضبط يدوي لأنه مضبوط مسبقًا. يمكن استخدام البرنامج مباشرة بعد التنزيل: أولاً، حدد المنطقة التي تريد ترجمتها، ثم انقر فوق "بدء المراقبة". عندما يتغير النص في تلك المنطقة، ستظهر الترجمة تلقائيًا.
مشکل نمایش راستبهچپ برای زبانهای عربی و فارسی برطرف شده است. علاوه بر این، سایر جنبههای نرمافزار نیز در حال بهروزرسانی و تکامل هستند. از اینکه از این نرمافزار استفاده میکنید متشکریم. همچنین لازم به ذکر است که اگرچه دکمهای برای تنظیم مسیر OCR در نرمافزار وجود دارد، اما نیازی به تنظیم دستی آن نیست و به طور پیشفرض تنظیم شده است. این نرمافزار پس از دانلود بلافاصله قابل استفاده است: ابتدا منطقهای را که میخواهید ترجمه کنید انتخاب کنید، سپس «شروع گوشدهی» را کلیک کنید. با تغییر متن در آن منطقه، ترجمه به طور خودکار نمایش داده میشود.
现已修复阿拉伯语、波斯语从右至左的显示顺序问题。此外，其他功能也在持续优化和完善中，感谢各位的使用。另外需要说明的是，虽然本软件设有OCR路径设置按钮，但无需手动设定，已默认配置完成。软件下载后即可直接使用：首先选择需要翻译的区域，点击开始监听后，当该区域文字发生变化时，翻译结果将自动显示。
アラビア語とペルシャ語の右から左への表示順の問題が修正されました。さらに、ソフトウェアの他の側面も継続的に更新・改善されています。ご利用いただきありがとうございます。また、OCRパスを設定するボタンはありますが、デフォルトで設定されているため手動での設定は必要ありません。本ソフトウェアはダウンロード後すぐに使用できます：まず翻訳したい領域を選択し、「監視開始」をクリックします。その領域のテキストが変更されると、翻訳が自動的に表示されます。
아랍어 및 페르시아어의 오른쪽에서 왼쪽으로의 표시 문제가 수정되었습니다. 또한 소프트웨어의 다른 측면도 지속적으로 업데이트 및 개선되고 있습니다. 사용해 주셔서 감사합니다. 또한 OCR 경로 설정 버튼이 있지만 기본적으로 사전 설정되어 있으므로 수동 구성이 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 다운로드 후 즉시 사용할 수 있습니다: 먼저 번역할 영역을 선택한 다음 "모니터링 시작"을 클릭하세요. 해당 영역의 텍스트가 변경되면 번역이 자동으로 표시됩니다.
O problema de exibição da direita para a esquerda para os idiomas árabe e persa foi corrigido. Além disso, outros aspectos do software estão sendo continuamente atualizados e melhorados. Agradecemos o uso. Outra coisa a notar: embora o software tenha um botão para definir o caminho OCR, não requer configuração manual, pois está predefinido por padrão. O software está pronto para uso imediatamente após o download: primeiro, selecione a área que deseja traduzir, depois clique em "Iniciar monitoramento". Quando o texto nessa área mudar, a tradução será exibida automaticamente.
Исправлена проблема отображения арабского и персидского языков справа налево. Кроме того, другие аспекты программного обеспечения также постоянно обновляются и улучшаются. Благодарим вас за использование. Также стоит отметить: хотя в программном обеспечении есть кнопка для установки пути OCR, вручную её настраивать не нужно, так как она предустановлена по умолчанию. Программное обеспечение готово к использованию сразу после загрузки: сначала выберите область, которую хотите перевести, затем нажмите «Начать мониторинг». Когда текст в этой области изменится, перевод будет отображаться автоматически.
Se ha solucionado el problema de visualización de derecha a izquierda para los idiomas árabe y persa. Además, otros aspectos del software se están actualizando y mejorando continuamente. Gracias por usarlo. Otra cosa a tener en cuenta: aunque el software tiene un botón para establecer la ruta OCR, no requiere configuración manual ya está preestablecido por defecto. El software está listo para usar inmediatamente después de la descarga: primero, seleccione el área que desea traducir, luego haga clic en "Iniciar monitoreo". Cuando el texto en esa área cambie, la traducción se mostrará automáticamente.
Le problème d'affichage de droite à gauche pour les langues arabe et perse a été résolu. De plus, d'autres aspects du logiciel sont continuellement mis à jour et améliorés. Merci de l'utiliser. Une autre chose à noter : bien que le logiciel dispose d'un bouton pour définir le chemin OCR, il ne nécessite pas de configuration manuelle car il est prédéfini par défaut. Le logiciel est prêt à être utilisé immédiatement après le téléchargement : sélectionnez d'abord la zone à traduire, puis cliquez sur "Démarrer la surveillance". Lorsque le texte dans cette zone change, la traduction s'affichera automatiquement.
Das Problem der rechts-nach-links-Anzeige für Arabisch und Persisch wurde behoben. Darüber hinaus werden andere Aspekte der Software kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Vielen Dank für die Nutzung. Ein weiterer Hinweis: Obwohl die Software eine Schaltfläche zum Festlegen des OCR-Pfads hat, ist keine manuelle Konfiguration erforderlich, da diese standardmäßig voreingestellt ist. Die Software kann sofort nach dem Download verwendet werden: Wählen Sie zunächst den zu übersetzenden Bereich aus und klicken Sie dann auf "Monitoring starten". Wenn sich der Text in diesem Bereich ändert, wird die Übersetzung automatisch angezeigt.
Arapça ve Farsça dilleri için sağdan sola görüntüleme sorunu düzeltildi. Ayrıca, yazılımın diğer yönleri de sürekli güncellenmekte ve iyileştirilmektedir. Kullandığınız için teşekkür ederiz. Belirtmek gerekir ki: yazılımda OCR yolu ayarlama düğmesi olsa da, varsayılan olarak önceden ayarlandığından manuel yapılandırma gerektirmez. Yazılım indirildikten hemen sonra kullanıma hazırdır: önce çevirmek istediğiniz alanı seçin, ardından "İzlemeyi Başlat"ı tıklayın. O alandaki metin değiştiğinde, çeviri otomatik olarak görüntülenecektir.
È stato risolto il problema della visualizzazione da destra a sinistra per le lingue araba e persiana. Inoltre, altri aspetti del software vengono continuamente aggiornati e migliorati. Grazie per l'utilizzo. Un'altra cosa da notare: sebbene il software abbia un pulsante per impostare il percorso OCR, non richiede configurazione manuale in quanto è preimpostato per impostazione predefinita. Il software è pronto per l'uso immediatamente dopo il download: prima seleziona l'area da tradurre, quindi fai clic su "Avvia monitoraggio". Quando il testo in quell'area cambia, la traduzione verrà visualizzata automaticamente.
Het rechts-naar-links weergaveprobleem voor Arabische en Perzische talen is opgelost. Daarnaast worden andere aspecten van de software continu bijgewerkt en verbeterd. Bedankt voor het gebruik. Iets anders om op te merken: hoewel de software een knop heeft om het OCR-pad in te stellen, is handmatige configuratie niet nodig omdat het standaard vooraf is ingesteld. De software is direct na download klaar voor gebruik: selecteer eerst het gebied dat u wilt vertalen, klik vervolgens op "Monitoring starten". Wanneer de tekst in dat gebied verandert, wordt de vertaling automatisch weergegeven.
Usunięto problem wyświetlania od prawej do lewej dla języków arabskiego i perskiego. Ponadto inne aspekty oprogramowania są ciągle aktualizowane i ulepszane. Dziękujemy za korzystanie. Kolejna rzecz do odnotowania: chociaż oprogramowanie ma przycisk ustawienia ścieżki OCR, nie wymaga on ręcznej konfiguracji, ponieważ jest domyślnie ustawiony. Oprogramowanie jest gotowe do użycia natychmiast po pobraniu: najpierw wybierz obszar do tłumaczenia, a następnie kliknij „Rozpocznij monitorowanie”. Gdy tekst w tym obszarze ulegnie zmianie, tłumaczenie zostanie wyświetlone automatycznie.
Problemet med höger-till-vänster-visning för arabiska och persiska språk har nu åtgärdats. Dessutom uppdateras och förbättras andra aspekter av mjukvaran kontinuerligt. Tack för att du använder den. En annan sak att notera: även om mjukvaran har en knapp för att ställa in OCR-sökvägen, kräver den ingen manuell konfiguration eftersom den är förinställd som standard. Mjukvaran är redo att användas direkt efter nedladdning: välj först det område du vill översätta, klicka sedan på "Starta övervakning". När texten i det området ändras visas översättningen automatiskt.
Problemet med højre-til-venstre-visning for arabisk og persisk sprog er nu rettet. Derudover opdateres og forbedres andre aspekter af softwaren løbende. Tak for din brug. En anden ting at bemærke: selvom softwaren har en knap til indstilling af OCR-stien, kræver den ikke manuel konfiguration, da den er forudindstillet som standard. Softwaren er klar til brug umiddelbart efter download: vælg først det område, du vil oversætte, og klik derefter på "Start overvågning". Når teksten i det område ændres, vises oversættelsen automatisk.
Oikealta vasemmalle -näyttöongelma arabian ja persian kielille on nyt korjattu. Lisäksi ohjelmiston muita osia päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Kiitos käytöstä. Toinen asia huomioitavana: vaikka ohjelmistossa on painike OCR-polun asettamiseksi, se ei vaadi manuaalista määrittelyä, koska se on esiasetettu oletusarvoisesti. Ohjelmisto on valmis käytettäväksi heti latauksen jälkeen: valitse ensin käännettävä alue, napsauta sitten "Käynnistä seuranta". Kun tekstissä kyseisellä alueella muuttuu, käännös näkyy automaattisesti.
Byl opraven problém se zobrazením zprava doleva u arabštiny a perštiny. Další aspekty softwaru jsou průběžně aktualizovány a vylepšovány. Děkujeme za použití. Další věc na poznamenání: ačkoli software má tlačítko pro nastavení cesty OCR, nevyžaduje manuální konfiguraci, protože je přednastaveno ve výchozím stavu. Software je připraven k použití okamžitě po stažení: nejprve vyberte oblast, kterou chcete přeložit, poté klikněte na "Spustit monitorování". Když se text v této oblasti změní, překlad se zobrazí automaticky.
Problema afișării de la dreapta la stânga pentru limbile arabă și persană a fost acum rezolvată. În plus, alte aspecte ale software-ului sunt actualizate și îmbunătățite continuu. Vă mulțumim pentru utilizare. Un alt lucru de menționat: deși software-ul are un buton pentru setarea căii OCR, nu necesită configurare manuală deoarece este presetat implicit. Software-ul este gata de utilizare imediat după descărcare: mai întâi selectați zona pe care doriți să o traduceți, apoi faceți clic pe „Pornire monitorizare”. Când textul din acea zonă se schimbă, traducerea va fi afișată automat.
Виправлено проблему відображення арабської та перської мов справа наліво. Крім того, інші аспекти програмного забезпечення також оновлюються та вдосконалюються. Дякуємо вам за використання. Ще дещо: хоча в програмі є кнопка для налаштування шляху OCR, вручну її налаштовувати не потрібно, оскільки вона вже налаштована за замовчуванням. Програму можна використовувати відразу після завантаження: спочатку виберіть область, яку потрібно перекласти, а потім натисніть «Почати моніторинг». Коли текст у цій області зміниться, переклад з’явиться автоматично.
Цяпер выпраўлена праблема адлюстравання арабскай і персідскай моў справа налева. Акрамя таго, іншыя аспекты праграмнага забеспячэння таксама пастаянна абнаўляюцца і ўдасканальваюцца. Дзякуем за выкарыстанне. Яшчэ адзін момант: хоць у праграме ёсць кнопка для налады шляху OCR, яна не патрабуе ручной наладкі, паколькі ўжо ўсталявана па змаўчанні. Праграму можна выкарыстоўваць адразу пасля сцягвання: спачатку выберыце вобласць для перакладу, затым націсніце «Пачаць маніторынг». Калі тэкст у гэтай вобласці зменіцца, пераклад будзе адлюстроўвацца аўтаматычна.
Араб және парсы тілдерін оңнан солға қарай көрсету мәселесі енді түзетілді. Сонымен қатар, бағдарламалық жасақтаманың басқа аспектілері де үнемі жаңартылып, жетілдірілуде. Пайдаланғаныңызға рахмет. Тағы бір нәрсе: бағдарламада OCR жолын орнату түймесі болғанымен, ол әдепкі орнатылған болғандықтан, қолмен баптауды қажет етпейді. Бағдарламаны жүктегеннен кейін бірден пайдалануға болады: алдымен аудару керек аймақты таңдаңыз, содан кейін «Мониторингті бастау» түймесін басыңыз. Сол аймақтағы мәтін өзгерген кезде, аударма автоматты түрде көрсетіледі.
Javítva lett az arab és perzsa nyelvek jobbról balra történő megjelenítési problémája. Ezenkívül a szoftver egyéb aspektusai is folyamatosan frissülnek és javulnak. Köszönjük a használatát. Egy másik megjegyzendő dolog: bár a szoftverben van egy gomb az OCR útvonal beállításához, nem igényel kézi konfigurálást, mert alapértelmezés szerint előre be van állítva. A szoftver letöltés után azonnal használatra kész: először válassza ki a lefordítani kívánt területet, majd kattintson a "Figyelés indítása" gombra. Amikor a szöveg ezen a területen megváltozik, a fordítás automatikusan megjelenik.
Το πρόβλημα εμφάνισης από δεξιά προς τα αριστερά για τα αραβικά και περσικά έχει πλέον διορθωθεί. Επιπλέον, άλλες πτυχές του λογισμικού ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς. Σας ευχαριστούμε για τη χρήση. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί: aunque el software tiene un botón para establecer la ruta OCR, no requiere configuración manual ya está preestablecido por defecto. Το λογισμικό είναι έτοιμο για χρήση αμέσως μετά τη λήψη: πρώτα, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να μεταφράσετε, στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Εκκίνηση παρακολούθησης". Όταν αλλάξει το κείμενο σε αυτήν την περιοχή, η μετάφραση θα εμφανίζεται αυτόματα.
Проблемът с показването отдясно наляво за арабски и персийски език вече е поправен. Освен това други аспекти на софтуера непрекъснато се актуализират и подобряват. Благодарим ви за използването. Друго нещо, което трябва да се отбележи: въпреки че софтуерът има бутон за настройка на пътя на OCR, той не изисква ръчна конфигурация, тъй като е предварително зададен по подразбиране. Софтуерът е готов за употреба веднага след изтегляне: първо изберете областта, която искате да преведете, след това щракнете върху „Стартиране на наблюдение“. Когато текстът в тази област се промени, преводът ще се показва автоматично.
अरबी और फ़ारसी भाषाओं के लिए दाएं से बाएं प्रदर्शन की समस्या अब ठीक हो गई है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर के अन्य पहलुओं को भी लगातार अपडेट और सुधारा जा रहा है। उपयोग करने के लिए धन्यवाद। एक और बात ध्यान देने योग्य: हालांकि सॉफ्टवेयर में OCR पथ सेट करने का बटन है, लेकिन इसके लिए मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से सेट है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड के तुरंत बाद उपयोग के लिए तैयार है: पहले अनुवाद करने के लिए एक क्षेत्र चुनें, फिर "मॉनिटरिंग शुरू करें" पर क्लिक करें। जब उस क्षेत्र में टेक्स्ट बदलता है, तो अनुवाद स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा。
