
25 August 2025 Build 19718705 Edited 25 August 2025 – 02:13:49 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Key Features

  • Endless Mode Revamp:

    • 100% chance dodge items now cap at 90% success rate in Endless Mode

    • Smoother progression with dynamic scaling

  • Difficulty Rebalance:

    • Early-game eased across Trials 2/3/4 & Apocalypse

    • Late-game challenges enhanced for build diversity

Optimizations

  • Status Effects:

    • Reduced \[Rooting] slow stacking frequency

  • Summons:

    • Excess \[Elementals] now extend existing units' duration

  • Engineering Turrets:

    • 300% performance gain with overlapping upgrades

  • Bullet Hell:

    • \[Force Barrage] recoded as state-triggered

Bug Fixes

  • Fixed infinite spell loops & summon chains

  • Addressed Timer Reaper ATK decay issue

Balance Changes

  • Economy:

    • No more Mana Crystal caps per stage

    • Adaptive shop pricing based on reserves

  • Meta Shifts:

    • Fireball-type projectiles from BOSS ignore slow effects

    • Dodge hard-capped at 60%

🎮 ​Update Now & Push Your Limits!​

Changed files in this update

