Key Features
Endless Mode Revamp:
100% chance dodge items now cap at 90% success rate in Endless Mode
Smoother progression with dynamic scaling
Difficulty Rebalance:
Early-game eased across Trials 2/3/4 & Apocalypse
Late-game challenges enhanced for build diversity
Optimizations
Status Effects:
Reduced \[Rooting] slow stacking frequency
Summons:
Excess \[Elementals] now extend existing units' duration
Engineering Turrets:
300% performance gain with overlapping upgrades
Bullet Hell:
\[Force Barrage] recoded as state-triggered
Bug Fixes
Fixed infinite spell loops & summon chains
Addressed Timer Reaper ATK decay issue
Balance Changes
Economy:
No more Mana Crystal caps per stage
Adaptive shop pricing based on reserves
Meta Shifts:
Fireball-type projectiles from BOSS ignore slow effects
Dodge hard-capped at 60%
