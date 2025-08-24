修复了读取存档导致游戏崩溃的问题。
修复了牌面皮肤在部分场景不生效的问题。
为角色<青萝>添加了初始灵牌具：断厄符.
这是一种每局麻将可以阻止一次对手胡牌的强力灵牌具。
下次更新将会调整难度，解决游戏初期，对手胡牌分数过多的问题。
如果您对本游戏有任何建议或反馈，或者想和更多朋友一起讨论游戏.
请加入玩家QQ群:730992641
