We have released a patch to improve the game’s stability.
However, please note that in some environments, Fatal Error may still occur.
If this issue occurs to the extent that it makes gameplay difficult, you can request a refund through the following URL:
https://help.steampowered.com/
게임의 안정성 향상 패치를 진행했습니다.
다만 여전히 일부 환경에서는 Fatal Error 발생 가능성이 있으며,
게임 진행이 곤란할 정도로 해당 이슈가 발생한다면 아래 URL을 통해 환불을 진행하실 수 있습니다.
https://help.steampowered.com/
ゲームの安定性向上のためのパッチを実施しました。
しかしながら、一部の環境では依然として Fatal Error が発生する可能性があります。
もしこの問題が発生してゲームの進行が困難になる場合は、以下のURLから返金を申請することができます:
https://help.steampowered.com/
我們已經釋出了提升遊戲穩定性的更新補丁。
然而，在部分環境下仍有可能發生 Fatal Error。
若此問題導致遊戲難以進行，您可以透過以下網址向 Steam 申請退款：
https://help.steampowered.com/
Мы выпустили патч для повышения стабильности игры.
Однако в некоторых условиях по-прежнему возможно возникновение Fatal Error.
Если эта проблема делает игру практически непроходимой, вы можете запросить возврат средств в Steam по следующей ссылке:
https://help.steampowered.com/
1.3.2 Stabilization Updates
